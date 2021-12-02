Отправлено: - 01:02

111:

Настоящие украинцы в Канаде справляют Новый Год? Это наверно тихонько, шоб никто не звидел.... Еще скажи и сало принимаешь..

Цитата:Мы тут мощно новый год справляли, до 200 человек за раз, пока ковид все не испортил. Сало, да, ем под борщик