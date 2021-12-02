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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14319
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:05
#3511
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Цитата:
111:
Африки сидят в айфонах и платят за спутниковый интернет, чтобы только почитать комментарии во флуде Тулепова Мереке Закановича..

Они же читать не могут - только картинки твои смотрят, как ты жируешь 8-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2750
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:08
#3512
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Цитата:
abaika95:
Когда-нибудь научную работу писали? Знаете что такое плагиат и каков процент допустимого плагиата в работе? У вас уже почти под 90%


С каких пор к постам на форумах стали предъявлять требования, предъявляемые к научным трудам?
Мнение, подтверждённое высказыванием авторитетного человека (цитата),скорее убедит думающего собеседника, чем, якобы самостоятельно рождённая, мысля недоумка.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:13
#3513
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Цитата:
таноми52:
С каких пор к постам на форумах стали предъявлять требования, предъявляемые к научным трудам?

С сегодняшнего дня
Цитата:
таноми52:
Мнение, подтверждённое высказыванием авторитетного человека

Ой вы прям в точку
Чем чаще человек в своих спорах или рассуждениях ссылается к великим цитатникам тем больше вероятность что этот человек нифига не знает просто цитат нахватался)) он таким образом старается какбы усилить свой довод цитатой чаще не в тему)) ну какая разница он же типа умный
Вам часто на ДР дарили сборники цитат да?))
Существо с базара
Цитата:
таноми52:
чем, якобы самостоятельно рождённая, мысля недоумка.

Тоесть когда вы не цитируете кого-то (очень редко) то это ваша личная мысля и она мягко сказать недоумная?
Буду знать

[Исправлено: abaika95, 02.12.2021 - 23:18]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:17
#3514
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Цитата:
elektron:
А на психолога терпения хватает?

Да я же не вовлечён в процесс ее деятельного бреда)
Цитата:
drakon:
Психа - да, я тоже вижу

Отойди тогда от зеркала от греха
Цитата:
drakon:
Давай, здесь - обматери. Или только аким - может, матерться?..

Тебя зачем материть? Ты из мата смешной)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А считается переработкой перестановка слов или фраз в тексте? Замена слов?

Нет это тоже плагиат даже замена слов сейчас не помогает
Цитата:
Don Julio:
А Тора, Коран, Библия освоены в децком саду!?

Нет ещё до
Когда ты бякал мякал в носу пальцем ноги ковыряясь(вчера тоесть) я уже Ницше читал в подлиннике
Цитата:
Don Julio:
Ну на форуме ананимна, тыж так и сделал. Чего, написал уже заявление?

Где я ее хоть матом тронул? Покажи болезная)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2750
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:21
#3515
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Цитата:
Don Julio:
abaika95: Рабочий не может обладать капиталом? Имуществом,квартирой,домом,машиной?)) Ну тогда понятно почему одни бомжи постояно против капиталистов)

Почему, нет! Ты имея дыру, в кармане, можешь себя вполне счтать капиталистом.


Он читал всё, что угодно, но Карла Маркса не читал.
Примитив: считает личное имущество- квартиру, дом, машину -капиталом!
А ведь пытается тут показаться эрудитом, да ещё и мыслителем!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:33
#3516
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Цитата:
maxsaf:
Они же читать не могут - только картинки твои смотрят, как ты жируешь

То есть платить за спутник у них бабло есть, а на булку хлеба денег нет?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
638
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:42
#3517
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Цитата:
abaika95:
я уже Ницше читал в подлиннике

В смысле, на немецком языке?!
Маркса тоже в подлиннике читаешь?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
384
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:44
#3518
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Цитата:
abaika95:
я уже Ницше читал в подлиннике

Наверное и с Сократом, лично беседовал, и на луну, на ядре, летали? Или таки, на метле?

Цитата:
abaika95:
Где я ее хоть матом тронул?

Это, мудро!
Неизвестно куда ты этот мат до этого сувал.
И тем более туманно, мыл ли, после этого.
Цитата:
abaika95:
болезная

Болеете?
Цитата:
abaika95:
бякал мякал в носу пальцем ноги ковыряясь

Экие затейливые фантазии, у вас. БДСМ увлекаетесь, шалун вы эдакий!?
:oops:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
384
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:51
#3519
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Цитата:
abaika95:
Нет ещё до

Еще до, чего?
Было бы любопытно, узнать.
Так же как согласны ли 1,5 млрд китайцев думать что они любят уйгурско-узбекскую пищу.
Чо то как то есть инфа, но недостоверная. Может соврал источник?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8256
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:56
#3520
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Цитата:
Don Julio:
Так же как согласны ли 1,5 млрд китайцев думать что они любят уйгурско-узбекскую пищу.

Почему паёк в два раза сократили? :lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
384
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 00:27
#3521
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Цитата:
elektron:
Почему паёк в два раза сократили?

Не совсем понял вопрос в чем?
Цитата:
111:
То есть платить за спутник у них б

Маврик, ты не обижайся, пожалуйста, но сегодня другая груша. В кои то веки.
Но, ты не переживай, Облайка же непостоянно на форуме, ты главное пиво пить, не забывай, ладно?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8256
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 00:35
#3522
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Цитата:
Don Julio:
Не совсем понял вопрос в чем?

Ну изначально то вроде про 3 миллиона речь шла ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 00:44
#3523
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Цитата:
Don Julio:
обижайся, пожалуйста, но сегодня другая груша. В кои т

Хех..
То есть опять у абайки красная тряпка?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 00:46
#3524
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Ну а пока все прыгают за абайкой, пока он звезда и самый цитируемый на форуме, скромно перекусим..
В Рудном тут другая духовка, получилось так себе..

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8256
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 00:50
#3525
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Цитата:
111:
Ну а пока все прыгают

Марик, я через полторы недели в Египет, могу составит конкуренцию, если форумчане не против будут. :lol:
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