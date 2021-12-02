Отправлено: - 23:17

elektron:

А на психолога терпения хватает?

drakon:

Психа - да, я тоже вижу

drakon:

Давай, здесь - обматери. Или только аким - может, матерться?..

Уже не ваш земляк:

А считается переработкой перестановка слов или фраз в тексте? Замена слов?

Don Julio:

А Тора, Коран, Библия освоены в децком саду!?

Don Julio:

Ну на форуме ананимна, тыж так и сделал. Чего, написал уже заявление?

Цитата:Да я же не вовлечён в процесс ее деятельного бреда)Цитата:Отойди тогда от зеркала от грехаЦитата:Тебя зачем материть? Ты из мата смешной)Цитата:Нет это тоже плагиат даже замена слов сейчас не помогаетЦитата:Нет ещё доКогда ты бякал мякал в носу пальцем ноги ковыряясь(вчера тоесть) я уже Ницше читал в подлинникеЦитата:Где я ее хоть матом тронул? Покажи болезная)