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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14319
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:05
Цитата:
Они же читать не могут - только картинки твои смотрят, как ты жируешь
111:
Африки сидят в айфонах и платят за спутниковый интернет, чтобы только почитать комментарии во флуде Тулепова Мереке Закановича..
Африки сидят в айфонах и платят за спутниковый интернет, чтобы только почитать комментарии во флуде Тулепова Мереке Закановича..
Они же читать не могут - только картинки твои смотрят, как ты жируешь
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:08
Цитата:
С каких пор к постам на форумах стали предъявлять требования, предъявляемые к научным трудам?
Мнение, подтверждённое высказыванием авторитетного человека (цитата),скорее убедит думающего собеседника, чем, якобы самостоятельно рождённая, мысля недоумка.
abaika95:
Когда-нибудь научную работу писали? Знаете что такое плагиат и каков процент допустимого плагиата в работе? У вас уже почти под 90%
Когда-нибудь научную работу писали? Знаете что такое плагиат и каков процент допустимого плагиата в работе? У вас уже почти под 90%
С каких пор к постам на форумах стали предъявлять требования, предъявляемые к научным трудам?
Мнение, подтверждённое высказыванием авторитетного человека (цитата),скорее убедит думающего собеседника, чем, якобы самостоятельно рождённая, мысля недоумка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:13
Цитата:
С сегодняшнего дня
Цитата:
Ой вы прям в точку
Чем чаще человек в своих спорах или рассуждениях ссылается к великим цитатникам тем больше вероятность что этот человек нифига не знает просто цитат нахватался)) он таким образом старается какбы усилить свой довод цитатой чаще не в тему)) ну какая разница он же типа умный
Вам часто на ДР дарили сборники цитат да?))
Существо с базара
Цитата:
Тоесть когда вы не цитируете кого-то (очень редко) то это ваша личная мысля и она мягко сказать недоумная?
Буду знать
[Исправлено: abaika95, 02.12.2021 - 23:18]
таноми52:
С каких пор к постам на форумах стали предъявлять требования, предъявляемые к научным трудам?
С каких пор к постам на форумах стали предъявлять требования, предъявляемые к научным трудам?
С сегодняшнего дня
Цитата:
таноми52:
Мнение, подтверждённое высказыванием авторитетного человека
Мнение, подтверждённое высказыванием авторитетного человека
Ой вы прям в точку
Чем чаще человек в своих спорах или рассуждениях ссылается к великим цитатникам тем больше вероятность что этот человек нифига не знает просто цитат нахватался)) он таким образом старается какбы усилить свой довод цитатой чаще не в тему)) ну какая разница он же типа умный
Вам часто на ДР дарили сборники цитат да?))
Существо с базара
Цитата:
таноми52:
чем, якобы самостоятельно рождённая, мысля недоумка.
чем, якобы самостоятельно рождённая, мысля недоумка.
Тоесть когда вы не цитируете кого-то (очень редко) то это ваша личная мысля и она мягко сказать недоумная?
Буду знать
[Исправлено: abaika95, 02.12.2021 - 23:18]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:17
Цитата:
Да я же не вовлечён в процесс ее деятельного бреда)
Цитата:
Отойди тогда от зеркала от греха
Цитата:
Тебя зачем материть? Ты из мата смешной)
Цитата:
Нет это тоже плагиат даже замена слов сейчас не помогает
Цитата:
Нет ещё до
Когда ты бякал мякал в носу пальцем ноги ковыряясь(вчера тоесть) я уже Ницше читал в подлиннике
Цитата:
Где я ее хоть матом тронул? Покажи болезная)
elektron:
А на психолога терпения хватает?
А на психолога терпения хватает?
Да я же не вовлечён в процесс ее деятельного бреда)
Цитата:
drakon:
Психа - да, я тоже вижу
Психа - да, я тоже вижу
Отойди тогда от зеркала от греха
Цитата:
drakon:
Давай, здесь - обматери. Или только аким - может, матерться?..
Давай, здесь - обматери. Или только аким - может, матерться?..
Тебя зачем материть? Ты из мата смешной)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А считается переработкой перестановка слов или фраз в тексте? Замена слов?
А считается переработкой перестановка слов или фраз в тексте? Замена слов?
Нет это тоже плагиат даже замена слов сейчас не помогает
Цитата:
Don Julio:
А Тора, Коран, Библия освоены в децком саду!?
А Тора, Коран, Библия освоены в децком саду!?
Нет ещё до
Когда ты бякал мякал в носу пальцем ноги ковыряясь(вчера тоесть) я уже Ницше читал в подлиннике
Цитата:
Don Julio:
Ну на форуме ананимна, тыж так и сделал. Чего, написал уже заявление?
Ну на форуме ананимна, тыж так и сделал. Чего, написал уже заявление?
Где я ее хоть матом тронул? Покажи болезная)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:21
Цитата:
Он читал всё, что угодно, но Карла Маркса не читал.
Примитив: считает личное имущество- квартиру, дом, машину -капиталом!
А ведь пытается тут показаться эрудитом, да ещё и мыслителем!
Don Julio:
abaika95: Рабочий не может обладать капиталом? Имуществом,квартирой,домом,машиной?)) Ну тогда понятно почему одни бомжи постояно против капиталистов)
Почему, нет! Ты имея дыру, в кармане, можешь себя вполне счтать капиталистом.
abaika95: Рабочий не может обладать капиталом? Имуществом,квартирой,домом,машиной?)) Ну тогда понятно почему одни бомжи постояно против капиталистов)
Почему, нет! Ты имея дыру, в кармане, можешь себя вполне счтать капиталистом.
Он читал всё, что угодно, но Карла Маркса не читал.
Примитив: считает личное имущество- квартиру, дом, машину -капиталом!
А ведь пытается тут показаться эрудитом, да ещё и мыслителем!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:33
Цитата:
То есть платить за спутник у них бабло есть, а на булку хлеба денег нет?
maxsaf:
Они же читать не могут - только картинки твои смотрят, как ты жируешь
Они же читать не могут - только картинки твои смотрят, как ты жируешь
То есть платить за спутник у них бабло есть, а на булку хлеба денег нет?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 638
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:42
Цитата:
В смысле, на немецком языке?!
Маркса тоже в подлиннике читаешь?
abaika95:
я уже Ницше читал в подлиннике
я уже Ницше читал в подлиннике
В смысле, на немецком языке?!
Маркса тоже в подлиннике читаешь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 384
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:44
Цитата:
Наверное и с Сократом, лично беседовал, и на луну, на ядре, летали? Или таки, на метле?
Цитата:
Это, мудро!
Неизвестно куда ты этот мат до этого сувал.
И тем более туманно, мыл ли, после этого.
Цитата:
Болеете?
Цитата:
Экие затейливые фантазии, у вас. БДСМ увлекаетесь, шалун вы эдакий!?
abaika95:
я уже Ницше читал в подлиннике
я уже Ницше читал в подлиннике
Наверное и с Сократом, лично беседовал, и на луну, на ядре, летали? Или таки, на метле?
Цитата:
abaika95:
Где я ее хоть матом тронул?
Где я ее хоть матом тронул?
Это, мудро!
Неизвестно куда ты этот мат до этого сувал.
И тем более туманно, мыл ли, после этого.
Цитата:
abaika95:
болезная
болезная
Болеете?
Цитата:
abaika95:
бякал мякал в носу пальцем ноги ковыряясь
бякал мякал в носу пальцем ноги ковыряясь
Экие затейливые фантазии, у вас. БДСМ увлекаетесь, шалун вы эдакий!?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 384
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:51
Цитата:
Еще до, чего?
Было бы любопытно, узнать.
Так же как согласны ли 1,5 млрд китайцев думать что они любят уйгурско-узбекскую пищу.
Чо то как то есть инфа, но недостоверная. Может соврал источник?
abaika95:
Нет ещё до
Нет ещё до
Еще до, чего?
Было бы любопытно, узнать.
Так же как согласны ли 1,5 млрд китайцев думать что они любят уйгурско-узбекскую пищу.
Чо то как то есть инфа, но недостоверная. Может соврал источник?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8256
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 23:56
Цитата:
Почему паёк в два раза сократили?
Don Julio:
Так же как согласны ли 1,5 млрд китайцев думать что они любят уйгурско-узбекскую пищу.
Так же как согласны ли 1,5 млрд китайцев думать что они любят уйгурско-узбекскую пищу.
Почему паёк в два раза сократили?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 384
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 00:27
Цитата:
Не совсем понял вопрос в чем?
Цитата:
Маврик, ты не обижайся, пожалуйста, но сегодня другая груша. В кои то веки.
Но, ты не переживай, Облайка же непостоянно на форуме, ты главное пиво пить, не забывай, ладно?
elektron:
Почему паёк в два раза сократили?
Почему паёк в два раза сократили?
Не совсем понял вопрос в чем?
Цитата:
111:
То есть платить за спутник у них б
То есть платить за спутник у них б
Маврик, ты не обижайся, пожалуйста, но сегодня другая груша. В кои то веки.
Но, ты не переживай, Облайка же непостоянно на форуме, ты главное пиво пить, не забывай, ладно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8256
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 00:35
Цитата:
Ну изначально то вроде про 3 миллиона речь шла
Don Julio:
Не совсем понял вопрос в чем?
Не совсем понял вопрос в чем?
Ну изначально то вроде про 3 миллиона речь шла
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 00:44
Цитата:
Хех..
То есть опять у абайки красная тряпка?
Don Julio:
обижайся, пожалуйста, но сегодня другая груша. В кои т
обижайся, пожалуйста, но сегодня другая груша. В кои т
Хех..
То есть опять у абайки красная тряпка?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 00:46
Ну а пока все прыгают за абайкой, пока он звезда и самый цитируемый на форуме, скромно перекусим..
В Рудном тут другая духовка, получилось так себе..
В Рудном тут другая духовка, получилось так себе..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8256
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 00:50
Цитата:
Марик, я через полторы недели в Египет, могу составит конкуренцию, если форумчане не против будут.
111:
Ну а пока все прыгают
Ну а пока все прыгают
Марик, я через полторы недели в Египет, могу составит конкуренцию, если форумчане не против будут.
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