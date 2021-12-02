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abaika95:

Ещё раз для людей без зеркала У меня нет ненависти ни к кому ни к какой стране Кроме как к Российской лживой фашисткой верхушке

abaika95:

Я не скрепный

abaika95:

А что обидно стало? Так у тебя зеркала нет

abaika95:

В советских тюрьмах убили тысячи людей Зато пломбир по 3 копейки Через трудовые лагеря по надуманным обвинениям прошли десятки тысяч людей Зато детский лагерь бесплатный Тысячи людей погибло от голода Зато колбаса потом вкусная была Миллионы погибло в вторую мировую потомучто власть плохо подготовилась к войне упавая на идеологию Зато образование хорошее Миллионы испытывали неудобства в быту когда ничего не было а что было надо было доставать по блату Зато Гагарин первый в космосе Тысчи очередей по всей стране за продуктами А зато пол мира строит социализм)))

abaika95:

А что обидно стало? Так у тебя зеркала нет

Цитата:А оно и видно-то!А вдруг инки тоже врали!?Желательно раскрыть этот фокус.Цитата:Може оно и так, но скрепок, то сколько?Цитата:Иногда тебе лучче промолчать, оно можт за умнаго случится сойти.Цитата:Ты, милок, не мучься, не рви душу.Заксринь себе это в своем дупле, и в ответ, на всякий вопрос, вываливай уже, оно так прощще будет.Вижу оно у тебя болит. Так это тебе доктору надоть.Цитата:Смешной ты какой чудак. На что?На то что ты тут написал, чудак-человек, не убивший и мухи, а токмо наслаждающиймя ихним жужанием