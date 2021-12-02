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Вот это застой! Как жили в семидесятых
Вот это застой! Как жили в семидесятых
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42979
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 11:30
70-е годы прошлого столетия для Кустаная стали периодом самого интенсивного развития промышленности, городского строительства и благоустройства. Все старые предприятия города, кроме пивзавода, были коренным образом реконструированы.
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Читать статью
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23481
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 00:08
Цитата:
Мне кажется, что методички ему НГ - пишет...
таноми52:
Всё из методички, а ещё говорит, что сам додумался
Всё из методички, а ещё говорит, что сам додумался
Мне кажется, что методички ему НГ - пишет...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2750
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 00:11
Цитата:
И где ж эти тысячи обитали? И чем эти интеллигенты занимались? Что создавали?
Тысячи появились благодаря Советской власти, которую ты тут оплёвываешь!
abaika95:
Тысячи
Тысячи
И где ж эти тысячи обитали? И чем эти интеллигенты занимались? Что создавали?
Тысячи появились благодаря Советской власти, которую ты тут оплёвываешь!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 384
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 00:18
Цитата:
А оно и видно-то!
А вдруг инки тоже врали!?
Желательно раскрыть этот фокус.
Цитата:
Може оно и так, но скрепок, то сколько?
Цитата:
Иногда тебе лучче промолчать, оно можт за умнаго случится сойти.
Цитата:
Ты, милок, не мучься, не рви душу.
Заксринь себе это в своем дупле, и в ответ, на всякий вопрос, вываливай уже, оно так прощще будет.
Вижу оно у тебя болит. Так это тебе доктору надоть.
Цитата:
Смешной ты какой чудак. На что?
На то что ты тут написал, чудак-человек, не убивший и мухи, а токмо наслаждающиймя ихним жужанием
abaika95:
Ещё раз для людей без зеркала У меня нет ненависти ни к кому ни к какой стране Кроме как к Российской лживой фашисткой верхушке
Ещё раз для людей без зеркала У меня нет ненависти ни к кому ни к какой стране Кроме как к Российской лживой фашисткой верхушке
А оно и видно-то!
А вдруг инки тоже врали!?
Желательно раскрыть этот фокус.
Цитата:
abaika95:
Я не скрепный
Я не скрепный
Може оно и так, но скрепок, то сколько?
Цитата:
abaika95:
А что обидно стало? Так у тебя зеркала нет
А что обидно стало? Так у тебя зеркала нет
Иногда тебе лучче промолчать, оно можт за умнаго случится сойти.
Цитата:
abaika95:
В советских тюрьмах убили тысячи людей Зато пломбир по 3 копейки Через трудовые лагеря по надуманным обвинениям прошли десятки тысяч людей Зато детский лагерь бесплатный Тысячи людей погибло от голода Зато колбаса потом вкусная была Миллионы погибло в вторую мировую потомучто власть плохо подготовилась к войне упавая на идеологию Зато образование хорошее Миллионы испытывали неудобства в быту когда ничего не было а что было надо было доставать по блату Зато Гагарин первый в космосе Тысчи очередей по всей стране за продуктами А зато пол мира строит социализм)))
В советских тюрьмах убили тысячи людей Зато пломбир по 3 копейки Через трудовые лагеря по надуманным обвинениям прошли десятки тысяч людей Зато детский лагерь бесплатный Тысячи людей погибло от голода Зато колбаса потом вкусная была Миллионы погибло в вторую мировую потомучто власть плохо подготовилась к войне упавая на идеологию Зато образование хорошее Миллионы испытывали неудобства в быту когда ничего не было а что было надо было доставать по блату Зато Гагарин первый в космосе Тысчи очередей по всей стране за продуктами А зато пол мира строит социализм)))
Ты, милок, не мучься, не рви душу.
Заксринь себе это в своем дупле, и в ответ, на всякий вопрос, вываливай уже, оно так прощще будет.
Вижу оно у тебя болит. Так это тебе доктору надоть.
Цитата:
abaika95:
А что обидно стало? Так у тебя зеркала нет
А что обидно стало? Так у тебя зеркала нет
Смешной ты какой чудак. На что?
На то что ты тут написал, чудак-человек, не убивший и мухи, а токмо наслаждающиймя ихним жужанием
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8256
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 00:31
Цитата:
Ну лично я представляю это так, когда ты человеку про успехи, достижения и уровень жизни, что говоришь, а он тебе бац в ответ а НКВД забыли?И всё что до этого было сказано обнуляется. Потому что за последние 30-ть лет независимости то ого го чего построили.
таноми52:
То есть, оплёвывая СССР, ты плюёшь только на власть и НКВД?
То есть, оплёвывая СССР, ты плюёшь только на власть и НКВД?
Ну лично я представляю это так, когда ты человеку про успехи, достижения и уровень жизни, что говоришь, а он тебе бац в ответ а НКВД забыли?И всё что до этого было сказано обнуляется. Потому что за последние 30-ть лет независимости то ого го чего построили.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8256
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 00:46
Цитата:
По этой логике не удобно, давайте по логической логике. Сколько людей потеряли рабочие места и уверенность в завтрашнем дне? Как бы банально это не звучало, но я в Германии сегодня имею больше уверенности в завтрашнем дне так сказать. Ребёнка вылечат, собирать благотворительность не нужно, меня тоже, бездомным в случае чяго тоже не останусь. Всё как и раньше, только в другой стране. А вот в Казахстане, как то всё иначе стало. К чему бы это?
abaika95:
По этой логике давай дальше рассуждать
По этой логике давай дальше рассуждать
По этой логике не удобно, давайте по логической логике. Сколько людей потеряли рабочие места и уверенность в завтрашнем дне? Как бы банально это не звучало, но я в Германии сегодня имею больше уверенности в завтрашнем дне так сказать. Ребёнка вылечат, собирать благотворительность не нужно, меня тоже, бездомным в случае чяго тоже не останусь. Всё как и раньше, только в другой стране. А вот в Казахстане, как то всё иначе стало. К чему бы это?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 384
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 00:55
Цитата:
Чо то как то пресновато!
Для профессионала, уровня Абайка. Фантазии, чтоли или интеллекта не хватает. Путина, же модно сейчас ненавидеть, а вы в тренде, как тот деревенский модник, напяливший на сельскую дискатеку штаны- обосра..ки.
Где интрига!?
Где хвейейрерк эмоций, где перчик?
Для ажиотажа, для форсу, написал, бы как я, что живешь, в России, хотя бы был цымус. Что стоит сейчас ненависть к Путину с Незалежной или Нурлыкунии. Копейки! (Или век мне не видеть доллара, в кармане, товар- неходовой).
А так, интрига!
Я мол изза ненависти, готов ампутировать член своего организьма! Жувучи в России и ненавидя Путина.
Подумай, это тебе не Ницше читать...
abaika95:
У меня нет ненависти ни к кому ни к какой стране Кроме как к Российской лживой фашисткой верхушке Или у тебя Путин уже всю страну представляет?)
У меня нет ненависти ни к кому ни к какой стране Кроме как к Российской лживой фашисткой верхушке Или у тебя Путин уже всю страну представляет?)
Чо то как то пресновато!
Для профессионала, уровня Абайка. Фантазии, чтоли или интеллекта не хватает. Путина, же модно сейчас ненавидеть, а вы в тренде, как тот деревенский модник, напяливший на сельскую дискатеку штаны- обосра..ки.
Где интрига!?
Где хвейейрерк эмоций, где перчик?
Для ажиотажа, для форсу, написал, бы как я, что живешь, в России, хотя бы был цымус. Что стоит сейчас ненависть к Путину с Незалежной или Нурлыкунии. Копейки! (Или век мне не видеть доллара, в кармане, товар- неходовой).
А так, интрига!
Я мол изза ненависти, готов ампутировать член своего организьма! Жувучи в России и ненавидя Путина.
Подумай, это тебе не Ницше читать...
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