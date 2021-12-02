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В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
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