Отправлено: - 21:40

drakon:

А в КОстанае, будет - металлическая?

Поедатель:

Так в чём сила, брат? Разве в деньгах? Сила в правде!

Цитата:Да мы ради забавы деревья не пилимЦитата:Да только вот у кого деньги тот любую правду может написатьИ все будут верить