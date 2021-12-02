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≡ В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42979
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 21:06
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В США официально зажжена главная рождественская ель страны, установленная в Нью-Йорке возле одного из самых высоких небоскребов мегаполиса Рокфеллер-центра. В церемонии зажжения огней на ели, возраст которой составляет 85 лет, принимали участие известные певцы, актеры и журналисты.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6160
Re: В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 21:06
#1
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Вот канадец там наверно прыгает уже, с Санта Клаусом..
Попробуй не попрыгай перед Омерикой..
Профайл
П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
110
Re: В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 21:15
#2
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И на кой ляд кустанайцам информация про ёлку в США???
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11301
Re: В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 21:29
#3
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Цитата:
Поедатель:
информация про ёлку в США???

Потомучто это главная ёлка мира
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23479
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 21:37
#4
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Цитата:
abaika95:
Потомучто это главная ёлка мира

А в КОстанае, будет - металлическая?... :lol: :-P
Профайл
П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
110
Re: В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 21:38
#5
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Так в чём сила, брат? Разве в деньгах? Сила в правде! А у них просто лицемерие.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11301
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 21:40
#6
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Цитата:
drakon:
А в КОстанае, будет - металлическая?

Да мы ради забавы деревья не пилим

Цитата:
Поедатель:
Так в чём сила, брат? Разве в деньгах? Сила в правде!

Да только вот у кого деньги тот любую правду может написать
И все будут верить
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7931
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 21:45
#7
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Цитата:
abaika95:
Да мы ради забавы деревья не пилим

казахстанская забава - пилить бюджет)
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11301
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 21:56
#8
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Цитата:
yudjin:
казахстанская забава - пилить бюджет)

Даже не удивлен что из всех возможностей обыграть нарочно оставленное слово пилить ты выбрал самый скучный вариант)
Фантазии 0
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S
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2
Re: В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 22:41
#9
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Какое нам дело до того, что там где-то Нью-Йорке зажглось?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8243
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 22:46
#10
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Цитата:
Skeptic:
Какое нам дело до того, что там где-то Нью-Йорке зажглось?

ну как же, нужно же быть в курсе событий в мире. ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23479
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 22:51
#11
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Цитата:
abaika95:
Да мы ради забавы деревья не пилим

Потому, что такого дерева, которое-нужно,
во всей области не - найти...
:lol: :lol: :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23479
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 22:53
#12
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Цитата:
abaika95:
Да мы ради забавы деревья не пилим

А в КОстанае, ради чего - пилите?... :lol: ;-)
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