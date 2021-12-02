Отправлено: - 22:38

abaika95:

Это ты про Симонян,соловья сейчас и базу троллей из Ольгино?

abaika95:

Которые доказывают что россия самая скрепная страна из всех скрепных

abaika95:

Ну ты жестко конечно про своих то)))

Цитата:А они здесь, на форуме??!?!!Кто, откройте мне веки!Цитата:В России -скрепы, в Казахстане- Нурлыкун, Рухнама и Чингисхан, в ОкраЙне- скакалка и сало. Дальше перечислять?Цитата:И вам, шалом, однако!