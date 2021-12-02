Прогноз на 5 дней
пасмурно0°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • З, 5.1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вот это застой! Как жили в семидесятых
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42979
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 11:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
70-е годы прошлого столетия для Кустаная стали периодом самого интенсивного развития промышленности, городского строительства и благоустройства. Все старые предприятия города, кроме пивзавода, были коренным образом реконструированы.
Читать статью

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11301
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 21:59
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Претензии к Монументу "Покорители Целины" бар ма? Или опять разрез и скулы недостаточно выразительны для провокаторов?

Нет
Тут уже справедливо сделали)
Раз стоял памятник с европейцами то постоит памятник и с азиатами)/
Никто же внимание не обращает И темболее провокаторы
Цитата:
yudjin:
Приведи пример, бла-бла-байка?

Вот как ты плохо историю области знаешь))
Юдж юдж жжжжжын
Ой муха полетела
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23479
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 22:12
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ой муха полетела

У тебя в квартире небось и тараканы
с блохами - прыгают?... :lol: :-o
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2744
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 22:15
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Байтурсынов много интересно времени в поле проводил пася скот? А Букейханов?


Таких по пальцам можно было посчитать!
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2744
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 22:28
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Колос на глиняных ногах который держался на одной агитации и пропаганде что вот скоро заживём


Из поста в пост это существо продолжает обсирать СССР!
Было бы понятно, если бы Союз продолжал существовать, или существо жило бы и СТРАДАЛО при нём
Но СССР уж 30 лет как нет!
Какова цель этого методично повторяющегося действа?
С размахом оплевать дела наших отцов, нагадить им в души?
Угодить забугорным антисоветчикам, которые ещё не вымерли?
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
374
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 22:38
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это ты про Симонян,соловья сейчас и базу троллей из Ольгино?

А они здесь, на форуме??!?!!
Кто, откройте мне веки!
:-o Цитата:
abaika95:
Которые доказывают что россия самая скрепная страна из всех скрепных

В России -скрепы, в Казахстане- Нурлыкун, Рухнама и Чингисхан, в ОкраЙне- скакалка и сало. Дальше перечислять?
Цитата:
abaika95:
Ну ты жестко конечно про своих то)))

И вам, шалом, однако!
:lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8243
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 22:39
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Какова цель этого методично повторяющегося действа? С размахом оплевать дела наших отцов, нагадить им в души? Угодить забугорным антисоветчикам, которые ещё не вымерли?

Ну здесь вариантов множество. От зависти до ненависти. Не жил, но типа знаю, как это было. В книжках же тот или другой писали. А вот пережить и понять то уже не дано. Вот и изрыгает. Моё мнение. Может не совпадать с мнением редакции. ;-)
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: drakon, Don Julio

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS