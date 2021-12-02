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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 21:38
Цитата:
А Марксу не любо
Капитализма и воровство говорит он!!
Всё больше прихожу к мнению что большевики если чего-то не понимают то сразу объявляют капитализмом))Цитата:
Наврядле
Ты же не в акимате работаешь)
Цитата:
Мда
Он даже не понял о чём речь)
Цитата:
Хм
Может быть
Но вот что-то пример Тарантино,Пелевина,говорит об обратном)
Цитата:
Рабочий сапог это вы про сапог полицейского опричника?
Ой чтобы сказал Ленин услышав что вы тут несёте)) так чучуть и дойдете в возвеличивания казацких нагаек что по спинам студенткиков социалистов да либералов в Питере стегались
Или это другое?
Цитата:
Ленина вот читаю,Бакунина купил и Маркса
Не знал что вы это гадостью считаете)
elektron:
А вот акции, это инвестирование или иногда даже партнёрство. В них не играют, а инвестируют, хотя и с рисками. Я не имею ввиду известную МММ с Лёней Голубковым, который - не халявщик, а партнёр
А вот акции, это инвестирование или иногда даже партнёрство. В них не играют, а инвестируют, хотя и с рисками. Я не имею ввиду известную МММ с Лёней Голубковым, который - не халявщик, а партнёр
А Марксу не любо
Капитализма и воровство говорит он!!
Всё больше прихожу к мнению что большевики если чего-то не понимают то сразу объявляют капитализмом))Цитата:
drakon:
Конечно - успех.На следующий год будет 20%.
Конечно - успех.На следующий год будет 20%.
Наврядле
Ты же не в акимате работаешь)
Цитата:
Маркс:
Это вы себя что-ли решили сравнить с Тарантино
Это вы себя что-ли решили сравнить с Тарантино
Мда
Он даже не понял о чём речь)
Цитата:
Маркс:
Очень часто за такие высокие модерновые заборы прячутся обычные бездари, которые сами ничего нормального придумать не могут, но жаждут стать пионером некоего выдуманного течения. А вдруг на авось прокатит
Очень часто за такие высокие модерновые заборы прячутся обычные бездари, которые сами ничего нормального придумать не могут, но жаждут стать пионером некоего выдуманного течения. А вдруг на авось прокатит
Хм
Может быть
Но вот что-то пример Тарантино,Пелевина,говорит об обратном)
Цитата:
Маркс:
Ой, обиделся либеральчик, всплыли все страхи на поверхность. Боишься теперь крепкого рабочего сапога в живот? Ночью, наверное, снятся? Тряси, тряси, своими студеными жирами.
Ой, обиделся либеральчик, всплыли все страхи на поверхность. Боишься теперь крепкого рабочего сапога в живот? Ночью, наверное, снятся? Тряси, тряси, своими студеными жирами.
Рабочий сапог это вы про сапог полицейского опричника?
Ой чтобы сказал Ленин услышав что вы тут несёте)) так чучуть и дойдете в возвеличивания казацких нагаек что по спинам студенткиков социалистов да либералов в Питере стегались
Или это другое?
Цитата:
Маркс:
Да всем и так было понятно, что у тебя проблемы со вкусом. Читаешь всякую гадость.
Да всем и так было понятно, что у тебя проблемы со вкусом. Читаешь всякую гадость.
Ленина вот читаю,Бакунина купил и Маркса
Не знал что вы это гадостью считаете)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 21:43
Цитата:
И не - работал. Видать - рожей,
не вышел...
abaika95:
Ты же не в акимате работаешь)
Ты же не в акимате работаешь)
И не - работал. Видать - рожей,
не вышел...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 21:44
Цитата:
Ты обо мне почему говоришь ему?
Чем то недоволен?
Или мне лично что то сказать в глаза, прямо и открыто почему то боишься?
Это такой псевдожурналисткий прием полной прострации?
Маркс:
вы что-ли ещё не приготовили ничего со 111-м? Поэтому такие злые оба?
вы что-ли ещё не приготовили ничего со 111-м? Поэтому такие злые оба?
Ты обо мне почему говоришь ему?
Чем то недоволен?
Или мне лично что то сказать в глаза, прямо и открыто почему то боишься?
Это такой псевдожурналисткий прием полной прострации?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 21:46
Цитата:
Хм..
Хочешь поговорить о еде, милости просим..
А что бегать и изрыгать желчь кому то, говоря обо мне постоянно?
Прямо открой тему и все..
Зачем вокруг да около?
Освобожусь вот через часика полтора..
Маркс:
Скажу по секрету, что ты сюда тоже не еду выкладываешь, а жалкие ничтожные картинки, от которых голодные африканские детишки захлёбываются слюной.
Скажу по секрету, что ты сюда тоже не еду выкладываешь, а жалкие ничтожные картинки, от которых голодные африканские детишки захлёбываются слюной.
Хм..
Хочешь поговорить о еде, милости просим..
А что бегать и изрыгать желчь кому то, говоря обо мне постоянно?
Прямо открой тему и все..
Зачем вокруг да около?
Освобожусь вот через часика полтора..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1714
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 21:47
Цитата:
Если бы читали правильные книги, то не несли бы такую пургу. По вашей писанине легко определить, что кроме либеральной методички ничего не открываете. Ну и, естественно, не можете обойтись без своего гуру, светоча либерастии и лютой ненавистницы СССР - Айн Рэнд.
abaika95:
Ленина вот читаю,Бакунина купил и Маркса Не знал что вы это гадостью считаете)
Ленина вот читаю,Бакунина купил и Маркса Не знал что вы это гадостью считаете)
Если бы читали правильные книги, то не несли бы такую пургу. По вашей писанине легко определить, что кроме либеральной методички ничего не открываете. Ну и, естественно, не можете обойтись без своего гуру, светоча либерастии и лютой ненавистницы СССР - Айн Рэнд.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 21:48
Цитата:
абайка, ты такой умный. Почему акимом
области - не работаешь?...
abaika95:
Ленина вот читаю,Бакунина купил и Маркса
Ленина вот читаю,Бакунина купил и Маркса
абайка, ты такой умный. Почему акимом
области - не работаешь?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 21:52
Абайка когда тебя прижимает, ты как заец пытаешься прыгнуть и куснуть меня..
Я то присем в твоем споре?
Я то присем в твоем споре?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 21:54
Цитата:
Ну это да
Хотя даже Кулагина взяли))
Цитата:
Да нет я всегда читаю всех чтобы быть объективным и потом уже составляю свое мнение
И фашистов,и коммунистов,и анархистов и либералов всех признаю)
Я же не коммунист фанатик который верит только в свое а чужое мнение запрещает))
Цитата:
Я бы обматерил в первый же день Ведлер в прямом эфире и уволился
Терпения бы нехватило)
drakon:
И не - работал. Видать - рожей, не вышел..
И не - работал. Видать - рожей, не вышел..
Ну это да
Хотя даже Кулагина взяли))
Цитата:
Маркс:
Если бы читали правильные книги, то не несли бы такую пургу. По вашей писанине легко определить, что кроме либеральной методички ничего не открываете. Ну и, естественно, не можете обойтись без своего гуру, светоча либерастии и лютой ненавистницы СССР - Айн Рэнд.
Если бы читали правильные книги, то не несли бы такую пургу. По вашей писанине легко определить, что кроме либеральной методички ничего не открываете. Ну и, естественно, не можете обойтись без своего гуру, светоча либерастии и лютой ненавистницы СССР - Айн Рэнд.
Да нет я всегда читаю всех чтобы быть объективным и потом уже составляю свое мнение
И фашистов,и коммунистов,и анархистов и либералов всех признаю)
Я же не коммунист фанатик который верит только в свое а чужое мнение запрещает))
Цитата:
drakon:
абайка, ты такой умный. Почему акимом области - не работаешь?...
абайка, ты такой умный. Почему акимом области - не работаешь?...
Я бы обматерил в первый же день Ведлер в прямом эфире и уволился
Терпения бы нехватило)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 21:58
Цитата:
А на психолога терпения хватает?
abaika95:
Терпения бы нехватило)
Терпения бы нехватило)
А на психолога терпения хватает?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 22:05
Цитата:
Виталий, ты где психолога - видишь?
Психа - да, я тоже вижу...
elektron:
А на психолога терпения хватает?
А на психолога терпения хватает?
Виталий, ты где психолога - видишь?
Психа - да, я тоже вижу...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 22:08
Цитата:
Давай, здесь - обматери. Или только аким - может, матерться?...
abaika95:
Я бы обматерил в первый же день Ведлер в прямом эфире и уволился
Я бы обматерил в первый же день Ведлер в прямом эфире и уволился
Давай, здесь - обматери. Или только аким - может, матерться?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 22:19
Цитата:
Ничего подобного. Если текст переработан - это уже не плагиат.
---
А считается переработкой перестановка слов или фраз в тексте? Замена слов?
Victor Yang:
ва
ва
Ничего подобного. Если текст переработан - это уже не плагиат.
---
А считается переработкой перестановка слов или фраз в тексте? Замена слов?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 22:22
Цитата:
Просто здесь имеются такие, которые настолько твои слова "переработают", что полностью меняется смысл твоих слов, вплоть до изменения на противоположный.Да ещё и добавят от себя. Вот такие "плагиаторы"...
Victor Yang:
Просто здесь имеются такие, которые настолько твои слова "переработают", что полностью меняется смысл твоих слов, вплоть до изменения на противоположный.Да ещё и добавят от себя. Вот такие "плагиаторы"...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 374
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 22:28
Цитата:
Почему, нет! Ты имея дыру, в кармане, можешь себя вполне счтать капиталистом.
Скажу тебе даже больше чем должен, можешь считать себя при этом богачом. У тебяже мозг, ууууу, капиталище!
Ему нобелевскую премию, а он здесь зарывыает свои таланты.
Цитата:
А Тора, Коран, Библия освоены в децком саду!?
Цитата:
Иногда думаю, ну не может же он везде всегда врать, а значет он иногда и правду говорит, а тогда какой же он -врун!?
Хотя, соглашусь, так себе довод.
Цитата:
Ну на форуме ананимна, тыж так и сделал. Чего, написал уже заявление?
abaika95:
Рабочий не может обладать капиталом? Имуществом,квартирой,домом,машиной?)) Ну тогда понятно почему одни бомжи постояно против капиталистов)
Рабочий не может обладать капиталом? Имуществом,квартирой,домом,машиной?)) Ну тогда понятно почему одни бомжи постояно против капиталистов)
Почему, нет! Ты имея дыру, в кармане, можешь себя вполне счтать капиталистом.
Скажу тебе даже больше чем должен, можешь считать себя при этом богачом. У тебяже мозг, ууууу, капиталище!
Ему нобелевскую премию, а он здесь зарывыает свои таланты.
Цитата:
abaika95:
Ленина вот читаю,Бакунина купил и Маркса
Ленина вот читаю,Бакунина купил и Маркса
А Тора, Коран, Библия освоены в децком саду!?
Цитата:
Скажи столько-то, кто проверять будет!?©
(Выдержка из акимацких законов)
(Выдержка из акимацких законов)
Иногда думаю, ну не может же он везде всегда врать, а значет он иногда и правду говорит, а тогда какой же он -врун!?
Хотя, соглашусь, так себе довод.
Цитата:
abaika95:
Я бы обматерил в первый же день Ведлер в прямом эфире и уволился Терпения бы нехватило)
Я бы обматерил в первый же день Ведлер в прямом эфире и уволился Терпения бы нехватило)
Ну на форуме ананимна, тыж так и сделал. Чего, написал уже заявление?
-
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