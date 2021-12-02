Отправлено: - 21:38

elektron:

А вот акции, это инвестирование или иногда даже партнёрство. В них не играют, а инвестируют, хотя и с рисками. Я не имею ввиду известную МММ с Лёней Голубковым, который - не халявщик, а партнёр

drakon:

Конечно - успех.На следующий год будет 20%.

Маркс:

Это вы себя что-ли решили сравнить с Тарантино

Маркс:

Очень часто за такие высокие модерновые заборы прячутся обычные бездари, которые сами ничего нормального придумать не могут, но жаждут стать пионером некоего выдуманного течения. А вдруг на авось прокатит

Маркс:

Ой, обиделся либеральчик, всплыли все страхи на поверхность. Боишься теперь крепкого рабочего сапога в живот? Ночью, наверное, снятся? Тряси, тряси, своими студеными жирами.

Маркс:

Да всем и так было понятно, что у тебя проблемы со вкусом. Читаешь всякую гадость.

Цитата:А Марксу не любоКапитализма и воровство говорит он!!Всё больше прихожу к мнению что большевики если чего-то не понимают то сразу объявляют капитализмом))Цитата:НаврядлеТы же не в акимате работаешь)Цитата:МдаОн даже не понял о чём речь)Цитата:ХмМожет бытьНо вот что-то пример Тарантино,Пелевина,говорит об обратном)Цитата:Рабочий сапог это вы про сапог полицейского опричника?Ой чтобы сказал Ленин услышав что вы тут несёте)) так чучуть и дойдете в возвеличивания казацких нагаек что по спинам студенткиков социалистов да либералов в Питере стегалисьИли это другое?Цитата:Ленина вот читаю,Бакунина купил и МарксаНе знал что вы это гадостью считаете)