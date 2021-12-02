Цитата:
Маркс:
С такой логикой можно далеко пойти.
А как по другому?)
Ленин просто извратил 2 интернационал когда нормальные адекватные люди решили не бороться вооруженным путем с капиталистами а добиваться прав юридически
А Ленин взял власть и наломал дров что теперь все рабоичие постсовка расхлебыают
Ну ведь кому сказать
В загнивающем западе профсоюзы судятся с руководством заводов
А в стране победивших рабочих и крестьян профсоюз это ширма для видимости что у рабочих есть своя защита
А устроить стачку или демонстрацию против Ужасных условий труда чревато наказанием...уголовным
Цитата:
Маркс:
Несуны - это обычные воры. Это зависит не от системы, а только от воспитания.
Тоесть 90% рабочих СССР были ворами?
Цитата:
Маркс:
Нет, при капитализме это и есть сама система. Но это никак не отменяет обычное воровство, как дополнение к узаконенному.
Вы так и не можете рассказать что своровал Эдисон Джобс и форд))
Цитата:
Маркс:
Хорошим делом считалось такое, которое давало возможность распространить по высокому курсу большое количество паев и облигаций. Акции и облигации – вот, что было важно, а не работа."
И? Это воровство? Махинация? Коррупция?) Нет
Игра на рынке[Исправлено: abaika95, 02.12.2021 - 20:25]