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Вот это застой! Как жили в семидесятых
Вот это застой! Как жили в семидесятых
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42978
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 11:30
70-е годы прошлого столетия для Кустаная стали периодом самого интенсивного развития промышленности, городского строительства и благоустройства. Все старые предприятия города, кроме пивзавода, были коренным образом реконструированы.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7929
Re: Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 11:30
Вот же были времена и руководители... эпоха строек и открытий! За десятилетие построили больше, чем за 30 лет разворовали и разбазарили.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11291
Re: Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 13:42
Цитата:
Строили строили быстрей быстрей чтобы перед начальством отчитаться и плевать что строят и где а потом до советских чинуш дошло
А на какие шышы то строим это все? Города в степи возводим,людей туда заселяем ради одной фабрики?реки осушаем и моря,испытания проводиим,ракеты запускаем,и подводые лодки,млрды народных денег уходит и Ведь подтвердить валютой это не можем,строим все в кредит и на энтузиазме народа
А в 80ые энтузиазм кончился
Зачем народу все эти заводы,ракеты и лодки если жрать и купить нечего? А власть говорит потерпите щас щас вот в 2000ому году придем к коммунизму тогда и полки будут забиты едой,и машины будут у каждого а не только у руководства,терпите
А потом ещё и кредиты кончились
Одним взмахом подешевела нефть,включились санкции за войну в Афганистане и тут вся мощь СССР оказалось липой
Колос на глиняных ногах который держался на одной агитации и пропаганде что вот скоро заживём
А народ устал ждать
В итоге капитализм и расставил все точки 70 лет страна жила в кредит и вместо обеспечения услвоий для населения страна пыталась доказать другим что она сверхдержава и может в космос полететь когда как Собственный народ голодные Бунты поднимает
Так что для меня один мак дональдс котроый доказал свою живучесть милее десятков социальных предприятий которые добывают что-то в убыток и работают только ради того чтобы отчитаться перед властью что у нас трудоустроено столько то человек
А как чучуть кризис начинается все эти убыточные предприятия сразу захлопываются
yudjin:
эпоха строек и открытий! За десятилетие построили больше, чем за 30 лет разворовали и разбазарили.
эпоха строек и открытий! За десятилетие построили больше, чем за 30 лет разворовали и разбазарили.
Строили строили быстрей быстрей чтобы перед начальством отчитаться и плевать что строят и где а потом до советских чинуш дошло
А на какие шышы то строим это все? Города в степи возводим,людей туда заселяем ради одной фабрики?реки осушаем и моря,испытания проводиим,ракеты запускаем,и подводые лодки,млрды народных денег уходит и Ведь подтвердить валютой это не можем,строим все в кредит и на энтузиазме народа
А в 80ые энтузиазм кончился
Зачем народу все эти заводы,ракеты и лодки если жрать и купить нечего? А власть говорит потерпите щас щас вот в 2000ому году придем к коммунизму тогда и полки будут забиты едой,и машины будут у каждого а не только у руководства,терпите
А потом ещё и кредиты кончились
Одним взмахом подешевела нефть,включились санкции за войну в Афганистане и тут вся мощь СССР оказалось липой
Колос на глиняных ногах который держался на одной агитации и пропаганде что вот скоро заживём
А народ устал ждать
В итоге капитализм и расставил все точки 70 лет страна жила в кредит и вместо обеспечения услвоий для населения страна пыталась доказать другим что она сверхдержава и может в космос полететь когда как Собственный народ голодные Бунты поднимает
Так что для меня один мак дональдс котроый доказал свою живучесть милее десятков социальных предприятий которые добывают что-то в убыток и работают только ради того чтобы отчитаться перед властью что у нас трудоустроено столько то человек
А как чучуть кризис начинается все эти убыточные предприятия сразу захлопываются
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 372
Re: Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 14:40
При СССР помню разьясняли, специально обученные люди, в какой счастливой стране мы живем. И в странении с штатами, и в сравнении с 1913-м годом. А если кто-то утверждает обратное, тот пессимист и ренегат.
А сейчас Облайки, бегают по форумам, и убеждают, что мы сейчас, еще счастливей стали, и в сравнении, с Россией и Рязанью, в Америке, ЛГБТ, в Ермании, пенсы просрочку едят, ну и канешна, всравнении с СССР. А если кто-то сомневается, то он совок и вообще, не нурлыкун, ни разу и ни где.
Что поменялось? А! Вот!
Теперь они коммунизм уже не обещают.
А сейчас Облайки, бегают по форумам, и убеждают, что мы сейчас, еще счастливей стали, и в сравнении, с Россией и Рязанью, в Америке, ЛГБТ, в Ермании, пенсы просрочку едят, ну и канешна, всравнении с СССР. А если кто-то сомневается, то он совок и вообще, не нурлыкун, ни разу и ни где.
Что поменялось? А! Вот!
Теперь они коммунизм уже не обещают.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 635
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 19:05
Когда-то в привокзальном сквере каждое лето разбивал свои шатры цыганский табор. Осенью они уезжали до следующей весны. А в этом сквере, на месте, где сейчас памятник Майлину, стоял вот такой памятник Целинникам:
Позже этот памятник снесли, и поставили камень с надписью: "Здесь будет установлен памятник покорителям Целины". Но в итоге памятник встал на другом месте.
Позже этот памятник снесли, и поставили камень с надписью: "Здесь будет установлен памятник покорителям Целины". Но в итоге памятник встал на другом месте.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 635
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 19:07
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11291
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 20:10
Цитата:
Цитата:
Это ты про Симонян,соловья сейчас и базу троллей из Ольгино?
Которые доказывают что россия самая скрепная страна из всех скрепных а в Европе одни геи а в США наркоманы и они России завидуют и хотят поработить Россию! Постояно! А кто не верит этому тот дон дигидон
Но при этом соловей не вылазит из Европы как бы намекая кто он)
Ну ты жестко конечно про своих то)))
Цитата:
На памятнике лица у людей славянской или азиатской внешности были?)) Просто интересно
Don Julio:
А сейчас Облайки, бегают по форумам, и убеждают, что мы сейчас, еще счастливей стали, и в сравнении
А сейчас Облайки, бегают по форумам, и убеждают, что мы сейчас, еще счастливей стали, и в сравнении
Цитата:
Don Julio:
ЛГБТ, в Ермании, пенсы просрочку едят, ну и канешна, всравнении с СССР.
ЛГБТ, в Ермании, пенсы просрочку едят, ну и канешна, всравнении с СССР.
Это ты про Симонян,соловья сейчас и базу троллей из Ольгино?
Которые доказывают что россия самая скрепная страна из всех скрепных а в Европе одни геи а в США наркоманы и они России завидуют и хотят поработить Россию! Постояно! А кто не верит этому тот дон дигидон
Но при этом соловей не вылазит из Европы как бы намекая кто он)
Ну ты жестко конечно про своих то)))
Цитата:
serg kost:
А в этом сквере, на месте, где сейчас памятник Майлину, стоял вот такой памятник Целинникам:
А в этом сквере, на месте, где сейчас памятник Майлину, стоял вот такой памятник Целинникам:
На памятнике лица у людей славянской или азиатской внешности были?)) Просто интересно
Re: Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 20:24
Цитата:
А у кого там СССР кредитовался? Конечно нафига все это строит жили бы в юртах пасли бы скот и нормально. Зачем нам заводы фабрики нужны - поэтом и развалили все. Ну ещё не поэтому, а потому что независимые стали, та продукция которая производилась расходилась по всему Союзу, а наступлением независимости никто никому ничем не обязан стал, "независимые" ну ищите сами куда что сбывать, но на это же мозги нужны, которые так же мигрировали глядя на тот беспредел 90х который начался.
abaika95:
А у кого там СССР кредитовался? Конечно нафига все это строит жили бы в юртах пасли бы скот и нормально. Зачем нам заводы фабрики нужны - поэтом и развалили все. Ну ещё не поэтому, а потому что независимые стали, та продукция которая производилась расходилась по всему Союзу, а наступлением независимости никто никому ничем не обязан стал, "независимые" ну ищите сами куда что сбывать, но на это же мозги нужны, которые так же мигрировали глядя на тот беспредел 90х который начался.
Re: Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 20:25
На памятнике лица наверно были тех кого сюда отправляли покорять целину.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11291
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 20:37
Цитата:
А тех кто тут уже жил и также вместе с этими покорителями работал их не надо было на памятнике указывать?))
Odin_iz_Teh:
На памятнике лица наверно были тех кого сюда отправляли покорять целину.
На памятнике лица наверно были тех кого сюда отправляли покорять целину.
А тех кто тут уже жил и также вместе с этими покорителями работал их не надо было на памятнике указывать?))
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