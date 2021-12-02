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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11291
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 20:24
#3481
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Цитата:
Маркс:
С такой логикой можно далеко пойти.

А как по другому?)
Ленин просто извратил 2 интернационал когда нормальные адекватные люди решили не бороться вооруженным путем с капиталистами а добиваться прав юридически
А Ленин взял власть и наломал дров что теперь все рабоичие постсовка расхлебыают
Ну ведь кому сказать
В загнивающем западе профсоюзы судятся с руководством заводов
А в стране победивших рабочих и крестьян профсоюз это ширма для видимости что у рабочих есть своя защита
А устроить стачку или демонстрацию против Ужасных условий труда чревато наказанием...уголовным
Цитата:
Маркс:
Несуны - это обычные воры. Это зависит не от системы, а только от воспитания.

Тоесть 90% рабочих СССР были ворами?
Цитата:
Маркс:
Нет, при капитализме это и есть сама система. Но это никак не отменяет обычное воровство, как дополнение к узаконенному.

Вы так и не можете рассказать что своровал Эдисон Джобс и форд))
Цитата:
Маркс:
Хорошим делом считалось такое, которое давало возможность распространить по высокому курсу большое количество паев и облигаций. Акции и облигации – вот, что было важно, а не работа."

И? Это воровство? Махинация? Коррупция?) Нет
Игра на рынке

[Исправлено: abaika95, 02.12.2021 - 20:25]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11291
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 20:27
#3482
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Цитата:
Маркс:
Можно пересказать фильм своими словами и продать как сценарий нового фильма?

Маркс не знает кто такой Тарантино
Маркс не знает что такое постмодернизм в литературе И киноискусстве
Маркс не знает что такое адаптация
Ой сколько Маркс не знает всего ))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23468
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 20:31
#3483
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Цитата:
abaika95:
Тоесть 90% рабочих СССР были ворами?

Да, а сейчас сколько процентов,
акиматчиков - воры?... :lol: ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1709
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 20:36
#3484
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Цитата:
abaika95:
Цитаты с критикой Айн Рэнд чьи?

Там в каждой цитате указан автор.
Цитата:
abaika95:
Это уже мнение основанное на прочитанных и понятных чужих мнений)

Да, вот так почитаешь и понимаешь, что иногда все-таки лучше цитаты. А некоторым и вовсе лучше жевать, чем рассуждать вслух чужими мыслями. Так что кидайте кости к 111-му, он как раз скоро себя к еде готовить начнет, вот и пожуете дружно.
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