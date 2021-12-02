Отправлено: - 20:24

Маркс:

С такой логикой можно далеко пойти.

Маркс:

Несуны - это обычные воры. Это зависит не от системы, а только от воспитания.

Маркс:

Нет, при капитализме это и есть сама система. Но это никак не отменяет обычное воровство, как дополнение к узаконенному.

Маркс:

Хорошим делом считалось такое, которое давало возможность распространить по высокому курсу большое количество паев и облигаций. Акции и облигации – вот, что было важно, а не работа."

[Исправлено: abaika95, 02.12.2021 - 20:25]

Цитата:А как по другому?)Ленин просто извратил 2 интернационал когда нормальные адекватные люди решили не бороться вооруженным путем с капиталистами а добиваться прав юридическиА Ленин взял власть и наломал дров что теперь все рабоичие постсовка расхлебыаютНу ведь кому сказатьВ загнивающем западе профсоюзы судятся с руководством заводовА в стране победивших рабочих и крестьян профсоюз это ширма для видимости что у рабочих есть своя защитаА устроить стачку или демонстрацию против Ужасных условий труда чревато наказанием...уголовнымЦитата:Тоесть 90% рабочих СССР были ворами?Цитата:Вы так и не можете рассказать что своровал Эдисон Джобс и форд))Цитата:И? Это воровство? Махинация? Коррупция?) НетИгра на рынке