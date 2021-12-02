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yudjin:

эпоха строек и открытий! За десятилетие построили больше, чем за 30 лет разворовали и разбазарили.

Цитата:Строили строили быстрей быстрей чтобы перед начальством отчитаться и плевать что строят и где а потом до советских чинуш дошлоА на какие шышы то строим это все? Города в степи возводим,людей туда заселяем ради одной фабрики?реки осушаем и моря,испытания проводиим,ракеты запускаем,и подводые лодки,млрды народных денег уходит и Ведь подтвердить валютой это не можем,строим все в кредит и на энтузиазме народаА в 80ые энтузиазм кончилсяЗачем народу все эти заводы,ракеты и лодки если жрать и купить нечего? А власть говорит потерпите щас щас вот в 2000ому году придем к коммунизму тогда и полки будут забиты едой,и машины будут у каждого а не только у руководства,терпитеА потом ещё и кредиты кончилисьОдним взмахом подешевела нефть,включились санкции за войну в Афганистане и тут вся мощь СССР оказалось липойКолос на глиняных ногах который держался на одной агитации и пропаганде что вот скоро заживёмА народ устал ждатьВ итоге капитализм и расставил все точки 70 лет страна жила в кредит и вместо обеспечения услвоий для населения страна пыталась доказать другим что она сверхдержава и может в космос полететь когда как Собственный народ голодные Бунты поднимаетТак что для меня один мак дональдс котроый доказал свою живучесть милее десятков социальных предприятий которые добывают что-то в убыток и работают только ради того чтобы отчитаться перед властью что у нас трудоустроено столько то человекА как чучуть кризис начинается все эти убыточные предприятия сразу захлопываются