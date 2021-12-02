Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:01
Цитата:
Нет, я как раз цитирую, указывая авторство, а вот вы перерабатываете чужие мысли, выдавая их за свои. Вас за язык никто не тянул, когда вы в этом прилюдно признались. Именно эта переработка и называется плагиатом. Наглым, скрытым плагиатом.
abaika95:
Знаете что такое плагиат и каков процент допустимого плагиата в работе?
У вас уже почти под 90%
Знаете что такое плагиат и каков процент допустимого плагиата в работе?
У вас уже почти под 90%
Нет, я как раз цитирую, указывая авторство, а вот вы перерабатываете чужие мысли, выдавая их за свои. Вас за язык никто не тянул, когда вы в этом прилюдно признались. Именно эта переработка и называется плагиатом. Наглым, скрытым плагиатом.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:01
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 372
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:02
Цитата:
У меня к твоей супруге вопросов не было и нет.
Бачу, и як жынка-добре, и як девка-гарна!
У меня к тебе был вопрос.
Цитата:
Мне еще радостнее, что он снова и снова называет жену-женой, а пацана-сыном.
Может, как заметил один из форумчан, он вклал что-то свое, можно и старухой называть, вкладывая свое ей уважаение и любовь.
Цитата:
Ну так-то капиталист, это субьект обладающий капиталом. Владелец заводов, газет, пароходов.
Но ты обладая рулончиком туалетной бумаги и знанием, как им пользоваться, можешь тоже считать себя, вполне себе- капиталистом.)
111:
Если в тебе, если ты станешь лучше, обзывая чужих жен, фраг тебе в руки . Ну ты как то низко опустился в этом...
Если в тебе, если ты станешь лучше, обзывая чужих жен, фраг тебе в руки . Ну ты как то низко опустился в этом...
У меня к твоей супруге вопросов не было и нет.
Бачу, и як жынка-добре, и як девка-гарна!
У меня к тебе был вопрос.
Цитата:
Добринцофф:
Если жена умеет вкусно готовить,то-это классно! Можно сказать,что Марику крупно повезло,сейчас не каждая женщина будет лепить сама манты или пельмени и уж тем более делать пицу каждый день,так что за Марика и его супругу можно только порадоваться.
Если жена умеет вкусно готовить,то-это классно! Можно сказать,что Марику крупно повезло,сейчас не каждая женщина будет лепить сама манты или пельмени и уж тем более делать пицу каждый день,так что за Марика и его супругу можно только порадоваться.
Мне еще радостнее, что он снова и снова называет жену-женой, а пацана-сыном.
Может, как заметил один из форумчан, он вклал что-то свое, можно и старухой называть, вкладывая свое ей уважаение и любовь.
Цитата:
abaika95:
Парадокс в любом случае получается что рабочий у станка это капиталист,он же свой труд,свое умение закручивать гайки продает на рынке,
Парадокс в любом случае получается что рабочий у станка это капиталист,он же свой труд,свое умение закручивать гайки продает на рынке,
Ну так-то капиталист, это субьект обладающий капиталом. Владелец заводов, газет, пароходов.
Но ты обладая рулончиком туалетной бумаги и знанием, как им пользоваться, можешь тоже считать себя, вполне себе- капиталистом.)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:07
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:16
Цитата:
Это не вопрос.
Ты сказал что она кухарка..
Ладно, проехали, может быть, кухарка за деньги приходит и мне тут что то варит, ты же не знаешь..
Don Julio:
ня к тебе был вопрос
ня к тебе был вопрос
Это не вопрос.
Ты сказал что она кухарка..
Ладно, проехали, может быть, кухарка за деньги приходит и мне тут что то варит, ты же не знаешь..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:19
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:27
Цитата:
Ничего подобного. Если текст переработан - это уже не плагиат.
Маркс:
Именно эта переработка и называется плагиатом. Наглым, скрытым плагиатом.
Именно эта переработка и называется плагиатом. Наглым, скрытым плагиатом.
Ничего подобного. Если текст переработан - это уже не плагиат.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 372
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:30
Цитата:
Настаиваю, что это был мой вопрос, сзаду от кухарки был кручок сточкой- знак вопроса.)
Цитата:
Ну теперь, вся дичь-твоя станет!
[Исправлено: Don Julio, 02.12.2021 - 15:34]
111:
Это не вопрос. Ты сказал что она кухарка.. Ладно, проехали, может быть, кухарка
Это не вопрос. Ты сказал что она кухарка.. Ладно, проехали, может быть, кухарка
Настаиваю, что это был мой вопрос, сзаду от кухарки был кручок сточкой- знак вопроса.)
Цитата:
111:
Что то сегодня пришло, в
Что то сегодня пришло, в
Ну теперь, вся дичь-твоя станет!
[Исправлено: Don Julio, 02.12.2021 - 15:34]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:44
Цитата:
Да ладно! Можно пересказать фильм своими словами и продать как сценарий нового фильма? Что ж вы раньше молчали, что так можно было?
Victor Yang:
Ничего подобного. Если текст переработан - это уже не плагиат.
Ничего подобного. Если текст переработан - это уже не плагиат.
Да ладно! Можно пересказать фильм своими словами и продать как сценарий нового фильма? Что ж вы раньше молчали, что так можно было?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:48
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 16:27
Цитата:
Ну... так и делают иногда.
Есть даже термин такой - рерайт. Когда оригинальный текст переделывают и получается новый. Обычно в маркетинге используется.
[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2021 - 16:29]
Маркс:
Можно пересказать фильм своими словами и продать как сценарий нового фильма? Что ж вы раньше молчали, что так можно было?
Можно пересказать фильм своими словами и продать как сценарий нового фильма? Что ж вы раньше молчали, что так можно было?
Ну... так и делают иногда.
Есть даже термин такой - рерайт. Когда оригинальный текст переделывают и получается новый. Обычно в маркетинге используется.
[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2021 - 16:29]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8308
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 16:48
Цитата:
Ну вообще нормально вроде увеличивает.
Попробуй луну сфоткать,интересно как оно будет.
111:
Колесо сфотал, как то коряво.
Колесо сфотал, как то коряво.
Ну вообще нормально вроде увеличивает.
Попробуй луну сфоткать,интересно как оно будет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 18:34
Цитата:
Штатива жаль нет, удобней бы намного было, подождем когда полнолуние вылезет..
Добринцофф:
Попробуй луну сфоткать,интересно как оно будет.
Попробуй луну сфоткать,интересно как оно будет.
Штатива жаль нет, удобней бы намного было, подождем когда полнолуние вылезет..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 635
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 18:57
Цитата:
А abaika95 не верил.
Корову, которую мальчик из Якутии попросил у президента страны в ходе прямой линии, передали его семье, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
А abaika95 не верил.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11291
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 20:16
Цитата:
Цитаты с критикой Айн Рэнд чьи?
И да научную работу вы точно никогда не писали потомучто не знаете что цитируемость ограничена а вот как раз переработанный материал со своими мыслями и выводами тобиш оригинальность материала не считается плагиатом
Это уже мнение основанное на прочитанных и понятных чужих мнений)
Ну вам то куда
Ленина то не читали видать Цитата:
Рабочий не может обладать капиталом? Имуществом,квартирой,домом,машиной?))
Ну тогда понятно почему одни бомжи постояно против капиталистов)
Маркс:
Нет, я как раз цитирую
Нет, я как раз цитирую
Цитаты с критикой Айн Рэнд чьи?
И да научную работу вы точно никогда не писали потомучто не знаете что цитируемость ограничена а вот как раз переработанный материал со своими мыслями и выводами тобиш оригинальность материала не считается плагиатом
Это уже мнение основанное на прочитанных и понятных чужих мнений)
Ну вам то куда
Ленина то не читали видать Цитата:
Don Julio:
Ну так-то капиталист, это субьект обладающий капиталом. Владелец заводов, газет, пароходов.
Ну так-то капиталист, это субьект обладающий капиталом. Владелец заводов, газет, пароходов.
Рабочий не может обладать капиталом? Имуществом,квартирой,домом,машиной?))
Ну тогда понятно почему одни бомжи постояно против капиталистов)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать