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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1709
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:01
#3466
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Цитата:
abaika95:
Знаете что такое плагиат и каков процент допустимого плагиата в работе?
У вас уже почти под 90%

Нет, я как раз цитирую, указывая авторство, а вот вы перерабатываете чужие мысли, выдавая их за свои. Вас за язык никто не тянул, когда вы в этом прилюдно признались. Именно эта переработка и называется плагиатом. Наглым, скрытым плагиатом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:01
#3467
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О, сегодня с утречка пирог..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
372
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:02
#3468
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Цитата:
111:
Если в тебе, если ты станешь лучше, обзывая чужих жен, фраг тебе в руки . Ну ты как то низко опустился в этом...

У меня к твоей супруге вопросов не было и нет.
Бачу, и як жынка-добре, и як девка-гарна!
У меня к тебе был вопрос.
Цитата:
Добринцофф:
Если жена умеет вкусно готовить,то-это классно! Можно сказать,что Марику крупно повезло,сейчас не каждая женщина будет лепить сама манты или пельмени и уж тем более делать пицу каждый день,так что за Марика и его супругу можно только порадоваться.

Мне еще радостнее, что он снова и снова называет жену-женой, а пацана-сыном.
Может, как заметил один из форумчан, он вклал что-то свое, можно и старухой называть, вкладывая свое ей уважаение и любовь.
Цитата:
abaika95:
Парадокс в любом случае получается что рабочий у станка это капиталист,он же свой труд,свое умение закручивать гайки продает на рынке,

Ну так-то капиталист, это субьект обладающий капиталом. Владелец заводов, газет, пароходов.
Но ты обладая рулончиком туалетной бумаги и знанием, как им пользоваться, можешь тоже считать себя, вполне себе- капиталистом.)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:07
#3469
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Что то сегодня пришло, вчера президенту позвонил, доставил..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:16
#3470
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Цитата:
Don Julio:
ня к тебе был вопрос

Это не вопрос.
Ты сказал что она кухарка..
Ладно, проехали, может быть, кухарка за деньги приходит и мне тут что то варит, ты же не знаешь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:19
#3471
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Вот такой вот пирог сварганила мне кухарка

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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14601
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:27
#3472
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Цитата:
Маркс:
Именно эта переработка и называется плагиатом. Наглым, скрытым плагиатом.

Ничего подобного. Если текст переработан - это уже не плагиат.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
372
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:30
#3473
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Цитата:
111:
Это не вопрос. Ты сказал что она кухарка.. Ладно, проехали, может быть, кухарка

Настаиваю, что это был мой вопрос, сзаду от кухарки был кручок сточкой- знак вопроса.)
Цитата:
111:
Что то сегодня пришло, в

Ну теперь, вся дичь-твоя станет!


[Исправлено: Don Julio, 02.12.2021 - 15:34]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1709
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:44
#3474
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Цитата:
Victor Yang:
Ничего подобного. Если текст переработан - это уже не плагиат.

Да ладно! Можно пересказать фильм своими словами и продать как сценарий нового фильма? Что ж вы раньше молчали, что так можно было?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 15:48
#3475
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Колесо сфотал, как то коряво..

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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14601
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 16:27
#3476
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Цитата:
Маркс:
Можно пересказать фильм своими словами и продать как сценарий нового фильма? Что ж вы раньше молчали, что так можно было?

Ну... так и делают иногда.
Есть даже термин такой - рерайт. Когда оригинальный текст переделывают и получается новый. Обычно в маркетинге используется.

[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2021 - 16:29]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8308
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 16:48
#3477
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Цитата:
111:
Колесо сфотал, как то коряво.

Ну вообще нормально вроде увеличивает.
Попробуй луну сфоткать,интересно как оно будет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 18:34
#3478
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Цитата:
Добринцофф:
Попробуй луну сфоткать,интересно как оно будет.

Штатива жаль нет, удобней бы намного было, подождем когда полнолуние вылезет..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
635
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 18:57
#3479
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Цитата:
Корову, которую мальчик из Якутии попросил у президента страны в ходе прямой линии, передали его семье, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

А abaika95 не верил.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11291
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 20:16
#3480
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Цитата:
Маркс:
Нет, я как раз цитирую

Цитаты с критикой Айн Рэнд чьи?
И да научную работу вы точно никогда не писали потомучто не знаете что цитируемость ограничена а вот как раз переработанный материал со своими мыслями и выводами тобиш оригинальность материала не считается плагиатом
Это уже мнение основанное на прочитанных и понятных чужих мнений)
Ну вам то куда
Ленина то не читали видать Цитата:
Don Julio:
Ну так-то капиталист, это субьект обладающий капиталом. Владелец заводов, газет, пароходов.

Рабочий не может обладать капиталом? Имуществом,квартирой,домом,машиной?))
Ну тогда понятно почему одни бомжи постояно против капиталистов)
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