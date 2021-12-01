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Филиал Народной (бывшей Коммунистической) партии отказал нам в помещении для круглого стола по вопросу исчисления времени на территории Костанайской области, которое обещал с августа. Мотивировка: не хотим в этом участвовать, поднимайте социальные проблемы

Такое впечатление, что, как в сказке Чуковского, в области сидит ужасный Тараканище и нагоняет на всех страху.

Юлий дрыхнет ещё что-ли?А где традиционный выход конферансье и описание того кто сейчас будет тут писать? Разбудите его а то как-то свою работу не выполняетЦитата:И даже товарищ Денисов словечко не замолвил?)) Как таг то? Всюду зрада чи перемогаЦитата:Это заговор точно подмеченоМировой заговор сионистов против ведлер и ее сектыВедлер познала истину теперь вот сионисты,масоны и Билл Гейтс будут ей мешать собраться на круглый столСтранно почему в редакции НГ не захотели собраться?Видать таракан и туда дотянулся))