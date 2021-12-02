Отправлено: - 15:02

111:

Если в тебе, если ты станешь лучше, обзывая чужих жен, фраг тебе в руки . Ну ты как то низко опустился в этом...

Добринцофф:

Если жена умеет вкусно готовить,то-это классно! Можно сказать,что Марику крупно повезло,сейчас не каждая женщина будет лепить сама манты или пельмени и уж тем более делать пицу каждый день,так что за Марика и его супругу можно только порадоваться.

abaika95:

Парадокс в любом случае получается что рабочий у станка это капиталист,он же свой труд,свое умение закручивать гайки продает на рынке,

Цитата:У меня к твоей супруге вопросов не было и нет.Бачу, и як жынка-добре, и як девка-гарна!У меня к тебе был вопрос.Цитата:Мне еще радостнее, что он снова и снова называет жену-женой, а пацана-сыном.Может, как заметил один из форумчан, он вклал что-то свое, можно и старухой называть, вкладывая свое ей уважаение и любовь.Цитата:Ну так-то капиталист, это субьект обладающий капиталом. Владелец заводов, газет, пароходов.Но ты обладая рулончиком туалетной бумаги и знанием, как им пользоваться, можешь тоже считать себя, вполне себе- капиталистом.)