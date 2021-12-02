Отправлено: - 15:27

yudjin:

Политика двойных стандартов на лицо... Почему-то пропагандистские сборища ко вчерашнему празднику и дню незалэжности можно проводить. Как, например, вчера в ледовом. Почему-то потребл...тские корпоративы до 70 человек тоже не запрещены. А провести утренник в большом зале по 2 - 3 класса нельзя!

Цитата:Да ладно тебе. Лучше обезопасить себя. В Челябинске на весь этот учебный год мероприятия запретили.