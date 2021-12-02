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≡ Можно ли в школах проводить новогодние утренники, рассказали в МОН
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42977
Можно ли в школах проводить новогодние утренники, рассказали в МОН
Отправлено: 02.12.21 - 14:20
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Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заявил, что в школах запрещены любые массовые мероприятия. Решение о проведении праздников внутри одного класса будет приниматься на уровне администрации школ, объяснил глава министерства.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7929
Re: Можно ли в школах проводить новогодние утренники, рассказали...
Отправлено: 02.12.21 - 14:20
#1
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Цитата:
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заявил, что в школах запрещены любые массовые мероприятия.

Политика двойных стандартов на лицо... Почему-то пропагандистские сборища ко вчерашнему празднику и дню незалэжности можно проводить. Как, например, вчера в ледовом. Почему-то потребл...тские корпоративы до 70 человек тоже не запрещены. А провести утренник в большом зале по 2 - 3 класса нельзя!
Да пусть этот министр с санврачом подойдут к крыльцу любой школы когда заканчивается последний урок и посмотрят какие антивирусные меры соблюдаются.
Я то вижу почти каждый день, как толпы детей давятся в раздевалке и на выходе... с масками где угодно, но только не как положено... не говоря уже о дистанции. Да любой хоровод вокруг ёлки покажется цветочками.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2620
Можно ли в школах проводить новогодние утренники, рассказали в МОН
Отправлено: 02.12.21 - 14:56
#2
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14600
Можно ли в школах проводить новогодние утренники, рассказали в МОН
Отправлено: 02.12.21 - 15:27
#3
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Цитата:
yudjin:
Политика двойных стандартов на лицо... Почему-то пропагандистские сборища ко вчерашнему празднику и дню незалэжности можно проводить. Как, например, вчера в ледовом. Почему-то потребл...тские корпоративы до 70 человек тоже не запрещены. А провести утренник в большом зале по 2 - 3 класса нельзя!

Да ладно тебе. Лучше обезопасить себя. В Челябинске на весь этот учебный год мероприятия запретили.
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