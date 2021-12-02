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Предприниматели не против переводов или POS-терминалов, они против комиссии - представитель НПП
Предприниматели не против переводов или POS-терминалов, они против комиссии - представитель НПП
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