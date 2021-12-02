Прогноз на 5 дней
переменная облачность+2°C
  • 749 мм рт.ст.
  • 87% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Предприниматели не против переводов или POS-терминалов, они против комиссии - представитель НПП
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42977
Предприниматели не против переводов или POS-терминалов, они против комиссии - представитель НПП
Отправлено: 02.12.21 - 15:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Теперь это выглядит как борьба с удобными мобильными переводами. Мобильные переводы стали популярны среди индивидуальных предпринимателей, так как за такие переводы не надо платить», - заключил он.
Читать новость

О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
191
Re: Предприниматели не против переводов или POS-терминалов, они...
Отправлено: 02.12.21 - 15:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всеми правдами и неправдами наше грёбаное государство старается считать деньги в чужих карманах, плохо им спится,если кто-то заработает больше чем надо по их понятиям
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Тот самый

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS