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≡ «Увидели публикацию, решили разъяснить» - Житель Костаная после интервью в «НГ» смог подать заявление на землю под огород
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42977
«Увидели публикацию, решили разъяснить» - Житель Костаная после интервью в «НГ» смог подать заявление на землю под огород
Отправлено: 02.12.21 - 13:07
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Встреча Виктора ГААНА с представителями акимата Костанайского района состоялась 30 ноября. На ней обсуждали, как и почему костанаец в течение двух месяцев не смог получить землю под огород в селе Надеждинка Костанайского района.
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К
§ Копарь
(Пользователи)
Регистрация:
24.11.21
Сообщений:
19
Re: «Увидели публикацию, решили разъяснить» - Житель Костаная...
Отправлено: 02.12.21 - 13:07
#1
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Под фотографией опечатка. Речь идет не о аренде ,а о БЕСПЛАТНОМ ПТЛЬЗОВАНИИ
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6153
«Увидели публикацию, решили разъяснить» - Житель Костаная после интервью в «НГ» смог подать заявление на землю под огород
Отправлено: 02.12.21 - 15:22
#2
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Ну..
Журналисты молодцы, что то там делают..
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