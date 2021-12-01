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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6145
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:44
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 368
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 00:10
Цитата:
Верю на слово, но имя, красивое- Стелла!
А старую Стеллу, куда девали? На пенсию?
Цитата:
Твоя кухарка?
abaika95:
О в карабалыке новая Стелла при въезде Красиво аднака
О в карабалыке новая Стелла при въезде Красиво аднака
Верю на слово, но имя, красивое- Стелла!
А старую Стеллу, куда девали? На пенсию?
Цитата:
111:
Моя смотрит Последний Богатырь, ей русское всё нравится..
Моя смотрит Последний Богатырь, ей русское всё нравится..
Твоя кухарка?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6145
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 00:19
Цитата:
Ну можешь хоть как обзывать мою жену, ты ведь мастер этого .
Только это ничего не изменит во мне..
Если в тебе, если ты станешь лучше, обзывая чужих жен, фраг тебе в руки .
Ну ты как то низко опустился в этом...
Don Julio:
Твоя кухарка?
Твоя кухарка?
Ну можешь хоть как обзывать мою жену, ты ведь мастер этого .
Только это ничего не изменит во мне..
Если в тебе, если ты станешь лучше, обзывая чужих жен, фраг тебе в руки .
Ну ты как то низко опустился в этом...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 00:32
Цитата:
Если жена умеет вкусно готовить,то-это классно!
Можно сказать,что Марику крупно повезло,сейчас не каждая женщина будет лепить сама манты или пельмени и уж тем более делать пицу каждый день,так что за Марика и его супругу можно только порадоваться.
У меня друзья в Германии говорят что немцы коренные вообще готовить не умеют,да у них это и не принято,всё на ходу на перекусах,у них дочь русская познакомилась с парнем,а родители у
них итальянцы давно в Германии живут,так вот пришли к ним в гости знакомиться ,а жена настоящие манты приготовила,итальянцы были в восторге
Don Julio:
Твоя кухарка?
Твоя кухарка?
Если жена умеет вкусно готовить,то-это классно!
Можно сказать,что Марику крупно повезло,сейчас не каждая женщина будет лепить сама манты или пельмени и уж тем более делать пицу каждый день,так что за Марика и его супругу можно только порадоваться.
У меня друзья в Германии говорят что немцы коренные вообще готовить не умеют,да у них это и не принято,всё на ходу на перекусах,у них дочь русская познакомилась с парнем,а родители у
них итальянцы давно в Германии живут,так вот пришли к ним в гости знакомиться ,а жена настоящие манты приготовила,итальянцы были в восторге
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 02:10
ГГость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 20.02.15 - 14:00#1366Цитата:ХХХ:Наурзумские вроде с борманом крутились?Не знаю такого..Знаю так, некоторых оттуда, сейчас бизнесмены, на лицо..Недавно похороны наурзумца были, там их и увидел некоторых..Знаю что те с наримановскими кентовались, как и боровские..Бригаду Пака вот не помню, помню как они перестреляли друг друга и их прятали по разным хатам, потом в Киргизию что ли вывозили..Мне тогда предложение тоже поступило, встречать поливальщиков, но тогда свои же меня отругали за это и приказали никуда не лезть..А еще предложение было, так как я близко знал наримановцев, угонять стада из Башкирии и крышевать конокрадов тут..Но туда уже я не полез..Занялся потом честным бизнесом, отрубями..
---
Гость - это оцифрованный. Сказки про "бандитскую" молодость.И про честный бизнес - воровство отрубей.
---
Гость - это оцифрованный. Сказки про "бандитскую" молодость.И про честный бизнес - воровство отрубей.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 02:22
drakon(Уважаемые пользователи)Откуда:ГерманияРегистрация:31.07.10Сообщений:23465 Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 22.02.15 - 00:20#1479Цитата:Моше:"Уважаемых пользователей", однако они все напрочь любимцы красных, а значит - сами красные.Да из красных я,из красных,поэтому уже сегодня и писАл,что хочу УВАЖАЕМЫМ стать...
---
Выпросил.
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Выпросил.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14413
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 06:43
как и было анонсировано ЗЕ,
1декабря
///На акцию протеста в центре Киева вышли около 2000 человек. Они требовали отставки президента страны и главы его офиса. Сначала состоялся митинг на майдане Незалежности, после чего колонна активистов отправилась к офису президента, а затем - к зданию Верховной рады. во время шествия протестующие скандировали: "Зеленский - прочь!" и "Ермак - прочь!" (Андрей Ермак руководит офисом президента Украины. - Ред.) Они держали в руках флаги Украины, флаги партий и организаций, а также плакаты с надписями "Выйди отсюда", "Украина измены не терпит", "Кроты слепые - народ нет". Активисты требовали отставки Владимира Зеленского, увольнения главы его офиса и проведения досрочных парламентских выборов.///
с кастрюлями на голове никого замечено не было.
[Исправлено: alex_60, 02.12.2021 - 07:17]
1декабря
///На акцию протеста в центре Киева вышли около 2000 человек. Они требовали отставки президента страны и главы его офиса. Сначала состоялся митинг на майдане Незалежности, после чего колонна активистов отправилась к офису президента, а затем - к зданию Верховной рады. во время шествия протестующие скандировали: "Зеленский - прочь!" и "Ермак - прочь!" (Андрей Ермак руководит офисом президента Украины. - Ред.) Они держали в руках флаги Украины, флаги партий и организаций, а также плакаты с надписями "Выйди отсюда", "Украина измены не терпит", "Кроты слепые - народ нет". Активисты требовали отставки Владимира Зеленского, увольнения главы его офиса и проведения досрочных парламентских выборов.///
с кастрюлями на голове никого замечено не было.
[Исправлено: alex_60, 02.12.2021 - 07:17]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 11:50
Цитата:
При капитализме все богатые - воры. Даже не так, все капиталисты - воры. Да и в каком сне ты видел пашущего капиталиста?
Цитата:
Ну и сколько?
Цитата:
Речь шла о развитии человечества, а тебя, как обычно, сразу переклинило и потянуло к прародителям.
Цитата:
Я тоже рад, что тебе понравилось и что ты не смог ничего придумать и даже из сети натаскать чего-нибудь в защиту своего либероидного кумира, а просто радостно слился.
abaika95:
А если человек богатый? Либо вор (всегда может быть) либо человек который пахал целыми днями
А если человек богатый? Либо вор (всегда может быть) либо человек который пахал целыми днями
При капитализме все богатые - воры. Даже не так, все капиталисты - воры. Да и в каком сне ты видел пашущего капиталиста?
Цитата:
abaika95:
Ленин сколько там приказал людей расстрелять?
Ленин сколько там приказал людей расстрелять?
Ну и сколько?
Цитата:
abaika95:
Конкуренция и видовая борьба вывела тебя из обьезяны до человека)
Конкуренция и видовая борьба вывела тебя из обьезяны до человека)
Речь шла о развитии человечества, а тебя, как обычно, сразу переклинило и потянуло к прародителям.
Цитата:
abaika95:
Я очень рад что ты натаскал из сети кучу критики идей Айн Рэнд ))
Я очень рад что ты натаскал из сети кучу критики идей Айн Рэнд ))
Я тоже рад, что тебе понравилось и что ты не смог ничего придумать и даже из сети натаскать чего-нибудь в защиту своего либероидного кумира, а просто радостно слился.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 12:07
Цитата:
Маркс у вас извращённое понятие выражения "пашущий капиталист".
Вы наверное представляете себе такого пузатого дядьку с головным убором в виде высокого цилиндра c изображением $ ,который сам с лопатой в руках вспахивает целое поле картошки,а вечером после заката в изнеможение падает без сил где нибудь в вагончике на этом же поле,что бы утром вновь приступить к непосильному труду.
На самом деле труд капиталиста-это умение организовать процесс так ,что бы он приносил прибыль,способность чувствовать что в данный момент необходимо рынку,а что заранее обреченно на провал.
Управлять большим коллективом,вовремя платить конкурентноспосбные з\п и.т.д,так вот, такой труд на самом деле намного тяжелее обычного работяги, типа пришёл на работу с 8-17,после плюнул на всё и уехал домой.
Маркс:
При капитализме все богатые - воры. Даже не так, все капиталисты - воры. Да и в каком сне ты видел пашущего капиталиста?
При капитализме все богатые - воры. Даже не так, все капиталисты - воры. Да и в каком сне ты видел пашущего капиталиста?
Маркс у вас извращённое понятие выражения "пашущий капиталист".
Вы наверное представляете себе такого пузатого дядьку с головным убором в виде высокого цилиндра c изображением $ ,который сам с лопатой в руках вспахивает целое поле картошки,а вечером после заката в изнеможение падает без сил где нибудь в вагончике на этом же поле,что бы утром вновь приступить к непосильному труду.
На самом деле труд капиталиста-это умение организовать процесс так ,что бы он приносил прибыль,способность чувствовать что в данный момент необходимо рынку,а что заранее обреченно на провал.
Управлять большим коллективом,вовремя платить конкурентноспосбные з\п и.т.д,так вот, такой труд на самом деле намного тяжелее обычного работяги, типа пришёл на работу с 8-17,после плюнул на всё и уехал домой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11283
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 12:19
Цитата:
Может быть
Также как при социализме все рабочие несуны тобиш тоже воры)
Цитата:
Ну значит генри форд,Эдисон,и все остальные не пахали а просто у кого-то воровали свои изобритегия через которые стали богатыми)
Цитата:
У вас интернет отключили?
Цитата:
А смысл мне из сети что-то таскать если у меня в отличии от вас есть свое мнение и Точка зрения,У вас же просто капипаст котрый вы даже не смогли переработать а выдали просто так чужие мысли
Так в чем интерес мне спорить с вами если вы пользуетесь чужим мнением?
Маркс:
При капитализме все богатые - воры. Даже не так, все капиталисты - воры.
При капитализме все богатые - воры. Даже не так, все капиталисты - воры.
Может быть
Также как при социализме все рабочие несуны тобиш тоже воры)
Цитата:
Маркс:
Да и в каком сне ты видел пашущего капиталиста? Цитата:
Да и в каком сне ты видел пашущего капиталиста? Цитата:
Ну значит генри форд,Эдисон,и все остальные не пахали а просто у кого-то воровали свои изобритегия через которые стали богатыми)
Цитата:
Маркс:
Ну и сколько?
Ну и сколько?
У вас интернет отключили?
Цитата:
Маркс:
Я тоже рад, что тебе понравилось и что ты не смог ничего придумать и даже из сети натаскать чего-нибудь в защиту своего либероидного кумира, а просто радостно слился.
Я тоже рад, что тебе понравилось и что ты не смог ничего придумать и даже из сети натаскать чего-нибудь в защиту своего либероидного кумира, а просто радостно слился.
А смысл мне из сети что-то таскать если у меня в отличии от вас есть свое мнение и Точка зрения,У вас же просто капипаст котрый вы даже не смогли переработать а выдали просто так чужие мысли
Так в чем интерес мне спорить с вами если вы пользуетесь чужим мнением?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 12:26
Цитата:
Аферисты сейчас схватили блокноты и записывают.
Цитата:
Да, да, конечно, то-же самое говорят актеры и певцы. Тяжелый труд, детям не пожелаю так впахивать, как я. На самом деле все детишки как шоу-, так и обычных бизнесменов идут строго по стопам родителей, а не рвутся в землекопы, грузчики и ассенизаторы.
Добринцофф:
На самом деле труд капиталиста-это умение организовать процесс так ,что бы он приносил прибыль
На самом деле труд капиталиста-это умение организовать процесс так ,что бы он приносил прибыль
Аферисты сейчас схватили блокноты и записывают.
Цитата:
Добринцофф:
Управлять большим коллективом,вовремя платить конкурентноспосбные з\п и.т.д,так вот, такой труд на самом деле намного тяжелее обычного работяги
Управлять большим коллективом,вовремя платить конкурентноспосбные з\п и.т.д,так вот, такой труд на самом деле намного тяжелее обычного работяги
Да, да, конечно, то-же самое говорят актеры и певцы. Тяжелый труд, детям не пожелаю так впахивать, как я. На самом деле все детишки как шоу-, так и обычных бизнесменов идут строго по стопам родителей, а не рвутся в землекопы, грузчики и ассенизаторы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11283
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 12:26
Цитата:
Иронично будет если Маркс в итоге окажется как-нибудь предпринимателем а не слесарем пащушим у станка добывающий копеечку для семьи Выпрашивая ее у директора завода)) хотя директоров же щас нет? Есть капиталисты владеющие фабриками и заводами и если Маркс пашет на них как наемный рабочий то он пособник капиталистов получается?))
Парадокс в любом случае получается что рабочий у станка это капиталист,он же свой труд,свое умение закручивать гайки продает на рынке,и выбирает всегда место где его труд купят дороже,Получается почти что предприниматель,крестьянин тоже капиталист,он выращивает зерно и продает его на рынок
Журналисты тоже капиталисты,они свое умение писать и интересовать читателей продают редакции а редакция на Труде этих же журналистов привлекает себе аудиторию и через нее уже приходят рекламодатели
Так кто у нас тогда тут не капиталист?
Добринцофф:
Маркс у вас извращённое понятие выражения "пашущий капиталист". Вы наверное представляете себе такого пузатого дядьку с головным убором в виде высокого цилиндра c изображением $ ,который сам с лопатой в руках вспахивает целое поле картошки,
Маркс у вас извращённое понятие выражения "пашущий капиталист". Вы наверное представляете себе такого пузатого дядьку с головным убором в виде высокого цилиндра c изображением $ ,который сам с лопатой в руках вспахивает целое поле картошки,
Иронично будет если Маркс в итоге окажется как-нибудь предпринимателем а не слесарем пащушим у станка добывающий копеечку для семьи Выпрашивая ее у директора завода)) хотя директоров же щас нет? Есть капиталисты владеющие фабриками и заводами и если Маркс пашет на них как наемный рабочий то он пособник капиталистов получается?))
Парадокс в любом случае получается что рабочий у станка это капиталист,он же свой труд,свое умение закручивать гайки продает на рынке,и выбирает всегда место где его труд купят дороже,Получается почти что предприниматель,крестьянин тоже капиталист,он выращивает зерно и продает его на рынок
Журналисты тоже капиталисты,они свое умение писать и интересовать читателей продают редакции а редакция на Труде этих же журналистов привлекает себе аудиторию и через нее уже приходят рекламодатели
Так кто у нас тогда тут не капиталист?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.12.21 - 12:57
Цитата:
Нет, плохие люди есть при любом строе. Не надо путать отклонения с правилами жизни.
Цитата:
«Я готов отчитаться за каждый доллар, но не спрашивайте меня, как я заработал первый миллион».
Генри Форд.
"Когда в ушах Рокфеллера звучат крики и насмешки по поводу «грязных денег», он может утешать себя тем, что: Каждое крупное состояние есть, в большей или меньшей степени, результат насилия и мошенничества. («Наши крупные американские состояния», в журн. «Marsh’s Magazine» (Бостон), ноябрь 1908)
Густав Майерс
«Всякий богач либо мошенник, либо наследник мошенника»
Иероним Стридонский
Цитата:
Перерабатывать - ваша прерогатива. Всегда считал, что для донесения своего мнения до собеседника лучше процитировать проверенное временем и понятное всем классическое высказывание, чем облекать натужно извергнутые из себя корявые мысли в безграмотную писанину.
abaika95:
Также как при социализме все рабочие несуны тобиш тоже воры)
Также как при социализме все рабочие несуны тобиш тоже воры)
Нет, плохие люди есть при любом строе. Не надо путать отклонения с правилами жизни.
Цитата:
abaika95:
Ну значит генри форд,Эдисон,и все остальные не пахали а просто у кого-то воровали свои изобритегия через которые стали богатыми)
Ну значит генри форд,Эдисон,и все остальные не пахали а просто у кого-то воровали свои изобритегия через которые стали богатыми)
«Я готов отчитаться за каждый доллар, но не спрашивайте меня, как я заработал первый миллион».
Генри Форд.
"Когда в ушах Рокфеллера звучат крики и насмешки по поводу «грязных денег», он может утешать себя тем, что: Каждое крупное состояние есть, в большей или меньшей степени, результат насилия и мошенничества. («Наши крупные американские состояния», в журн. «Marsh’s Magazine» (Бостон), ноябрь 1908)
Густав Майерс
«Всякий богач либо мошенник, либо наследник мошенника»
Иероним Стридонский
Цитата:
abaika95:
У вас же просто капипаст котрый вы даже не смогли переработать
У вас же просто капипаст котрый вы даже не смогли переработать
Перерабатывать - ваша прерогатива. Всегда считал, что для донесения своего мнения до собеседника лучше процитировать проверенное временем и понятное всем классическое высказывание, чем облекать натужно извергнутые из себя корявые мысли в безграмотную писанину.
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