Отправлено: - 11:50

abaika95:

А если человек богатый? Либо вор (всегда может быть) либо человек который пахал целыми днями



abaika95:

Ленин сколько там приказал людей расстрелять?



abaika95:

Конкуренция и видовая борьба вывела тебя из обьезяны до человека)



abaika95:

Я очень рад что ты натаскал из сети кучу критики идей Айн Рэнд ))



Цитата:При капитализме все богатые - воры. Даже не так, все капиталисты - воры. Да и в каком сне ты видел пашущего капиталиста?Цитата:Ну и сколько?Цитата:Речь шла о развитии человечества, а тебя, как обычно, сразу переклинило и потянуло к прародителям.Цитата:Я тоже рад, что тебе понравилось и что ты не смог ничего придумать и даже из сети натаскать чего-нибудь в защиту своего либероидного кумира, а просто радостно слился.