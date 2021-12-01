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≡ Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42973
Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 01.12.21 - 12:36
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Филиал Народной (бывшей Коммунистической) партии отказал нам в помещении для круглого стола по вопросу исчисления времени на территории Костанайской области, которое обещал с августа. Мотивировка: не хотим в этом участвовать, поднимайте социальные проблемы. Хотя что может быть социальнее, чем здоровье и успешность нации?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11283
Re: Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 01.12.21 - 12:36
#1
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Юлий дрыхнет ещё что-ли?
А где традиционный выход конферансье и описание того кто сейчас будет тут писать? Разбудите его а то как-то свою работу не выполняет
Цитата:
Филиал Народной (бывшей Коммунистической) партии отказал нам в помещении для круглого стола по вопросу исчисления времени на территории  Костанайской области, которое обещал с августа. Мотивировка: не хотим в этом участвовать, поднимайте социальные проблемы

И даже товарищ Денисов словечко не замолвил?)) Как таг то? Всюду зрада чи перемога
Цитата:
Такое впечатление, что, как в сказке Чуковского, в области сидит ужасный Тараканище и нагоняет на всех страху.

Это заговор точно подмечено
Мировой заговор сионистов против ведлер и ее секты
Ведлер познала истину теперь вот сионисты,масоны и Билл Гейтс будут ей мешать собраться на круглый стол
Странно почему в редакции НГ не захотели собраться?
Видать таракан и туда дотянулся))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6145
Re: Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 01.12.21 - 14:09
#2
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что же наш тараканище? А тараканище обязательно уйдет из нашей области, как и тараканы из голов некоторых наших земляков.

Вот с этим соглашусь!
Не мешало бы некоторым уже очистить свою голову...
Кстати, на них часовой пояс действует?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7928
Re: Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 01.12.21 - 15:00
#3
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Цитата:
Но вернемся к нашим баранам. По нашему запросу областной акимат

Какое замечательное сравнение!

Тараканище

Вдруг из акимата
Мелкий великан,
Вовсе не усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!

Он мычит, и кричит,
И придворным говорит:
«Погодите, не спешите,
Время в зад не воротите!
Не отдам, не верну, не помилую».

Бюджетники задрожали,
Подписи собрали.
В Гороно с испугу
Забыли про науку.

Один аграрный крокодил
Климакс мозга подхватил.
Инженер наш, весь дрожа,
Спросонья слопал три ежа.

Только бывши коммуняки
Не боятся бою-драки:
Хоть и пятятся назад,
обсуждать же не хотят!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Только чтение)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
611
Re: Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 01.12.21 - 16:47
#4
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Почему не слушаетесь Елбасы? Он сказал по вопросу перевода времени! Коровам все равно, по каким часам их будут кормить и поить!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Только чтение)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
611
Re: Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 01.12.21 - 18:04
#5
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Мне лично нравится лондонское время! Все домочадцы знают, что дедушка живет по лондонскому времени!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23465
Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 01.12.21 - 18:25
#6
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Мне лично нравится лондонское время!

Ты, что? В Замках Назарбаевых,
сторожем - работаешь?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11283
Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 01.12.21 - 19:38
#7
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Цитата:
yudjin:
Какое замечательное сравнение! Тараканище Вдруг из акимата Мелкий великан, Вовсе не усатый

Журналисты Нг смотрю готовились к публикации
Даже стишки успели написать))
Ох как их эта тема задевает)))
Прям комок в горле
Прям кушать не могут
Единственная тема в которой гражданские журналисты нг могут покритиковать власть области
А математик думаю ржет
Это подарок для него а не тема))
В столице может говорить у него в области все спокойно
Только одни фрики возмущаются временем
Чем чем переспрашивает столица??
Временем!!! Отвечает математик пытаясь скрыть улыбку
Мдааа отвечает столица,активисты во всех областях как активисты, социальные,коммунальные,экономические проблемы поднимают а у вас....(ржут в голос) а у вас ВРЕМЯ..
Да отвечает математик,и это прекрасно
Пока время в области не переводят другие проблемы можно даже не решать, ведь им только время и важно)

[Исправлено: Gljuk, 01.12.2021 - 19:42]
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
123
Re: Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 02.12.21 - 10:10
#8
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КПК вообще испортилось. Теперь у них на флаге не звезда а символы фонда Сороса.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1704
Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 02.12.21 - 11:06
#9
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Цитата:
abaika95:
Только одни фрики возмущаются временем

Если принять во внимание, что Freak в переволе с английского - ненормальный, то фрики как раз должны выступать против возврата времени.
Цитата:
abaika95:
Да отвечает математик,и это прекрасно
Пока время в области не переводят другие проблемы можно даже не решать, ведь им только время и важно)

Перевод времени назад это такой триггерный пункт в вопросах потакания электорату. Если каждый раз идти на поводу у подданных, то никакого уважения от них не жди. Поэтому в каких-то несущественных вопросах можно по мелкому отыгрывать, а принципиальные - оставлять только на крайний случай, когда припечет по настоящему.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1704
Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 02.12.21 - 11:17
#10
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Коровам все равно, по каким часам их будут кормить и поить!

Да, коровы живут в гармонии с природой, они часов не наблюдают. Это люди сдвигают часы относительно нормального времени, поэтому чтобы успеть вовремя на работу, они вынуждены кормить живность на час раньше, не дожидаясь пока те проснутся и их организм начнет выделять нужные гормоны. А для животных это такой же шок, как если бы вас разбудили посреди ночи и заставили кушать бешбармак.
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S
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1
Re: Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 02.12.21 - 12:21
#11
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Чтобы ёрничать над этой серьёзнейшей проблемой, много ума не надо.
Умные люди сначала пытаются вникнуть в суть вопроса, изучить причины и следствия, и только потом высказывают своё мнение.
В деле возврата области в свой часовой пояс только те, кто этого добивается, основывают свои требования на исследованиях учёных из Казахстана, России, Европы, США... Их противники приводят только один "аргумент": "Мы привыкли!"
Но привыкнуть можно и к жизни в тюрьме... И к постоянному(но не долгому) потреблению алкоголя/табака/наркотиков...
Нужны нам такие "привычки"?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11283
Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 02.12.21 - 12:33
#12
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Цитата:
Маркс:
Если принять во внимание, что Freak в переволе с английского - ненормальный, то фрики как раз должны выступать против возврата времени

Вообще-то у меня там другое слово было но модерация решила что фрик более подходяще))
Цитата:
Маркс:
Поэтому в каких-то несущественных вопросах можно по мелкому отыгрывать, а принципиальные - оставлять только на крайний случай, когда припечет по настоящему.

Да только сейчас получается именно этот вопрос стал камнем преткновения
И сверху точно понимают пойди на поводу у одной части населения тут же возбухнет другая часть которой перевод не нужен
Опрос же был тут,50 на 50 люди разделились и что делать? Злить одних которых уже знаешь и все их повадки или злить других неизвестных?
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