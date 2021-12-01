Отправлено: - 11:56

Victor Yang:

Ни разу не слышал про коллекционные купюры. Монеты - есть, но они хоть из драг. металлов. А купюры ценности не имеют.

Цитата:Ну как это?Купюры из 90ых с ханами сейчас ого-го сколько стоятКоллекционеры рвут и мечут ради таких редкостейСкажи мне в 2000ых что эти купюры сейчас будут стоить в разы больше оставил бы просто для коллекции))Нет пошел все сдал))Так и с этими купюрами с НазарбаевымЯ думаю их выпустили ограниченным тиражом в широкое пользование дабы сразу их коллекционеры и добринцов на память себе скрыли)))