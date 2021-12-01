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Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
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