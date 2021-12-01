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≡ Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42973
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 14:07
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Национальный банк выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 тысяч тенге с изображением Нурсултана Назарбаева. Она посвящена 30-летию независимости Казахстана.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11283
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 02.12.21 - 11:56
#45
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Цитата:
Victor Yang:
Ни разу не слышал про коллекционные купюры. Монеты - есть, но они хоть из драг. металлов. А купюры ценности не имеют.

Ну как это?
Купюры из 90ых с ханами сейчас ого-го сколько стоят
Коллекционеры рвут и мечут ради таких редкостей
Скажи мне в 2000ых что эти купюры сейчас будут стоить в разы больше оставил бы просто для коллекции))
Нет пошел все сдал))
Так и с этими купюрами с Назарбаевым
Я думаю их выпустили ограниченным тиражом в широкое пользование дабы сразу их коллекционеры и добринцов на память себе скрыли)))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14413
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 12:06
#46
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Памятная банкнота, посвященная 25-летию независимости Казахстана вышла ограниченным тиражом 100 000 штук.
а здесь целых три миллиона.

[Исправлено: alex_60, 02.12.2021 - 12:08]
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