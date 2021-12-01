Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42972
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 14:07
Национальный банк выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 тысяч тенге с изображением Нурсултана Назарбаева. Она посвящена 30-летию независимости Казахстана.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 368
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 22:26
Не!
Чот как то грустно на форуме в этот праздничный день!
Где Нурлыкун, мне интересно?
Опять все про Россию, как будто у Сталина сегодня днюха.
Может в этот день надо вспомнить, сколько всего сделано, сколько улиц-городов переименовано, сколько памятников разным батырам установлено, вот, например
Цитата:
Рс
Интересно, Облайка, как член партии, сколько раз там был?
Чот как то грустно на форуме в этот праздничный день!
Где Нурлыкун, мне интересно?
Опять все про Россию, как будто у Сталина сегодня днюха.
Может в этот день надо вспомнить, сколько всего сделано, сколько улиц-городов переименовано, сколько памятников разным батырам установлено, вот, например
Цитата:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Музей библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы является одной из точек притяжения не только для жителей и гостей Нур-Султана, но и для иностранных туристов. А для подрастающего поколения музей стал и вовсе любимым объектом, в котором можно не только подробно ознакомиться с историей создания независимого Казахстана, но и совершенствовать свои навыки в Центре развития детей. Сегодня музей - всеобщая ценность и достояние всех казахстанцев. Чем объект уникален, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».
Рс
Интересно, Облайка, как член партии, сколько раз там был?
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 22:45
на каком номере версии на латинице
надписи? окончательного же варианта
вроде нет.
пишут что факсимиле Токаева на купюре.
раньше председателя нацбанка было.
[Исправлено: alex_60, 01.12.2021 - 22:49]
надписи? окончательного же варианта
вроде нет.
пишут что факсимиле Токаева на купюре.
раньше председателя нацбанка было.
[Исправлено: alex_60, 01.12.2021 - 22:49]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 631
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 22:49
Цитата:
Цитата:
Таких купюр не было в природе.
Были монеты Камеруна (2000 штук) и КНДР (10 штук).
Ну и памятные знаки, выпущенные как сувениры, и не являющиеся платежным средством.
drakon:
Купюры с портретом
Купюры с портретом
Цитата:
Доктор СИЗШ:
путина
путина
Таких купюр не было в природе.
Были монеты Камеруна (2000 штук) и КНДР (10 штук).
Ну и памятные знаки, выпущенные как сувениры, и не являющиеся платежным средством.
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 23:38
Цитата:
Это не то. Купюра в 1000 долларов использовалась для межбанковских переводов и только сейчас, спустя время, она стала коллекционной. Монеты же изначально выпускаются коллекционными, при этом стоимость металла там значительно выше номинала.
alex_60:
Так, самая дорогая купюра, когда-либо проданная с аукциона – это денежная банкнота Соединенных Штатов Америки в 1000 долларов. В декабре 2006 года, перед рождественскими каникулами она была продана анонимным продавцом с аукциона “The Grand Watermelon” в штате Техас за сумму в 2 255 000 долларов. Покупатель – частный коллекционер, который, как и все его коллеги, решил оставить свое имя нераскрытым.
Так, самая дорогая купюра, когда-либо проданная с аукциона – это денежная банкнота Соединенных Штатов Америки в 1000 долларов. В декабре 2006 года, перед рождественскими каникулами она была продана анонимным продавцом с аукциона “The Grand Watermelon” в штате Техас за сумму в 2 255 000 долларов. Покупатель – частный коллекционер, который, как и все его коллеги, решил оставить свое имя нераскрытым.
Это не то. Купюра в 1000 долларов использовалась для межбанковских переводов и только сейчас, спустя время, она стала коллекционной. Монеты же изначально выпускаются коллекционными, при этом стоимость металла там значительно выше номинала.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8306
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 02.12.21 - 00:24
Цитата:
У нас народ в магазине такими купюрами рассчитывается, я вот себе оставил одну на память
abaika95:
Эти купюры широкого пользования или коллекционные которые в банке покупать надо? Что-то в 16 году ни одной банкноты с ним не видел
Эти купюры широкого пользования или коллекционные которые в банке покупать надо? Что-то в 16 году ни одной банкноты с ним не видел
У нас народ в магазине такими купюрами рассчитывается, я вот себе оставил одну на память
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 02.12.21 - 07:29
Цитата:
ты же категорично сказал
///Ни разу не слышал про коллекционные купюры.//
а они есть.
вот коллекционные купюры казахстана
к примеру сколько стоят
коллеционные купюры Казахстана
5тенге 1993 года-201рубль, к примеру.
Victor Yang:
Это не то. Купюра
Это не то. Купюра
ты же категорично сказал
///Ни разу не слышал про коллекционные купюры.//
а они есть.
вот коллекционные купюры казахстана
к примеру сколько стоят
5тенге 1993 года-201рубль, к примеру.
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 09:52
Цитата:
Нет. Они СТАЛИ коллекционными как только вышли из обращения. Изначально они были платежным средством. Коллекционные монеты же выпускаются ИЗНАЧАЛЬНО коллекционными и не служат платежным средством, про что Абайка и спрашивал.
Вот коллекционные монеты:
[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2021 - 09:53]
[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2021 - 09:55]
alex_60:
а они есть.
а они есть.
Нет. Они СТАЛИ коллекционными как только вышли из обращения. Изначально они были платежным средством. Коллекционные монеты же выпускаются ИЗНАЧАЛЬНО коллекционными и не служат платежным средством, про что Абайка и спрашивал.
Вот коллекционные монеты:
[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2021 - 09:53]
[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2021 - 09:55]
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 09:57
Цитата:
самому не смешно?
////Ни разу не слышал про коллекционные купюры.//
///Они СТАЛИ коллекционными как только//
твои слова.
когда и чего они стали,дело второе-
главное коллекционные купюры- есть.
остальное виляние хвостом.
[Исправлено: alex_60, 02.12.2021 - 09:59]
Victor Yang:
Нет
Нет
самому не смешно?
////Ни разу не слышал про коллекционные купюры.//
///Они СТАЛИ коллекционными как только//
твои слова.
когда и чего они стали,дело второе-
главное коллекционные купюры- есть.
остальное виляние хвостом.
[Исправлено: alex_60, 02.12.2021 - 09:59]
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 10:05
Цитата:
Это как раз основной вопрос, про который спрашивал Абайка.
Цитата:
На сайте Национального банка РК такого понятия нет. На том сайте что ты привел - они так названы чтобы подчеркнуть что они уже не являются платежным средством. У меня вот в кошельке тоже лежат, можно сказать, коллекционные доллары, евро, и баты. А коллекционные они только потому что расплачиваться ими или менять я их не собираюсь.
alex_60:
когда и чего они стали,дело второе
когда и чего они стали,дело второе
Это как раз основной вопрос, про который спрашивал Абайка.
Цитата:
alex_60:
главное коллекционные купюры- есть.
главное коллекционные купюры- есть.
На сайте Национального банка РК такого понятия нет. На том сайте что ты привел - они так названы чтобы подчеркнуть что они уже не являются платежным средством. У меня вот в кошельке тоже лежат, можно сказать, коллекционные доллары, евро, и баты. А коллекционные они только потому что расплачиваться ими или менять я их не собираюсь.
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 10:10
Цитата:
нет , являются платежным срнедством.
из закона президента
//2) коллекционные монеты - юбилейные, памятные и иные монеты специального чекана, при изготовлении которых применяются сложные технологии чеканки и/или методы художественного оформления, придающие этим монетам специфические свойства, представляющие интерес для коллекционирования. Коллекционные монеты являются законным платежным средством по нарицательной стоимости; //
Victor Yang:
Коллекционные монеты же выпускаются ИЗНАЧАЛЬНО коллекционными и не служат платежным средством,
Коллекционные монеты же выпускаются ИЗНАЧАЛЬНО коллекционными и не служат платежным средством,
нет , являются платежным срнедством.
из закона президента
//2) коллекционные монеты - юбилейные, памятные и иные монеты специального чекана, при изготовлении которых применяются сложные технологии чеканки и/или методы художественного оформления, придающие этим монетам специфические свойства, представляющие интерес для коллекционирования. Коллекционные монеты являются законным платежным средством по нарицательной стоимости; //
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 10:11
доллары,которые лежат у тебя ,
любые являются законным платежным средством .
любые.
любого года года выпуска.
[Исправлено: alex_60, 02.12.2021 - 10:19]
любые являются законным платежным средством .
любые.
любого года года выпуска.
[Исправлено: alex_60, 02.12.2021 - 10:19]
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 10:20
Цитата:
Это же какой дурак расплатится монетой, у которой номинал 500 тенге, но стоимость у которой в десятки раз выше?
Но по закону, конечно, ты прав. Платежным средством является, но так делать никто не будет.
Цитата:
Цитата:
Что тут неправильного? И да - попробуй "коллекционную" купюру купить в банке.
alex_60:
Коллекционные монеты являются законным платежным средством по нарицательной стоимости
Коллекционные монеты являются законным платежным средством по нарицательной стоимости
Это же какой дурак расплатится монетой, у которой номинал 500 тенге, но стоимость у которой в десятки раз выше?
Но по закону, конечно, ты прав. Платежным средством является, но так делать никто не будет.
Цитата:
alex_60:
это ты сам для себя так интерпретировал. неправильно.
это ты сам для себя так интерпретировал. неправильно.
Цитата:
abaika95:
Эти купюры широкого пользования или коллекционные которые в банке покупать надо?
Эти купюры широкого пользования или коллекционные которые в банке покупать надо?
Что тут неправильного? И да - попробуй "коллекционную" купюру купить в банке.
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 10:26
Цитата:
в сторону понесло тебя.
еще раз.
коллекционные купюры есть.
и твое категоричное
////Ни разу не слышал про коллекционные купюры.//
не соответствует действительности.
[Исправлено: alex_60, 02.12.2021 - 10:36]
Victor Yang:
в сторону понесло тебя.
еще раз.
коллекционные купюры есть.
и твое категоричное
////Ни разу не слышал про коллекционные купюры.//
не соответствует действительности.
[Исправлено: alex_60, 02.12.2021 - 10:36]
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 10:44
Цитата:
Это тебя в сторону понесло. Речь шла об изначально выпущенных коллекционных купюрах. О них я ни разу не слышал.
alex_60:
в сторону понесло тебя.
в сторону понесло тебя.
Это тебя в сторону понесло. Речь шла об изначально выпущенных коллекционных купюрах. О них я ни разу не слышал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11283
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 02.12.21 - 11:50
Цитата:
Ну вот и не видел их в обиходе все походу на память оставили)))
Цитата:
Мне как-то дали в магазине такую монету из серии рухани вроде
100 тнг с батыром в чапане в инете такую монету за 3 тысячи тенге коллекционеры продают
Добринцофф:
У нас народ в магазине такими купюрами рассчитывается, я вот себе оставил одну на память
У нас народ в магазине такими купюрами рассчитывается, я вот себе оставил одну на память
Ну вот и не видел их в обиходе все походу на память оставили)))
Цитата:
Victor Yang:
Это же какой дурак расплатится монетой, у которой номинал 500 тенге, но стоимость у которой в десятки раз выше?
Это же какой дурак расплатится монетой, у которой номинал 500 тенге, но стоимость у которой в десятки раз выше?
Мне как-то дали в магазине такую монету из серии рухани вроде
100 тнг с батыром в чапане в инете такую монету за 3 тысячи тенге коллекционеры продают
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: yudjin
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать