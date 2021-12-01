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≡ Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42972
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 14:07
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Национальный банк выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 тысяч тенге с изображением Нурсултана Назарбаева. Она посвящена 30-летию независимости Казахстана.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
368
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 22:26
#30
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Не!
Чот как то грустно на форуме в этот праздничный день!
Где Нурлыкун, мне интересно?
Опять все про Россию, как будто у Сталина сегодня днюха.
Может в этот день надо вспомнить, сколько всего сделано, сколько улиц-городов переименовано, сколько памятников разным батырам установлено, вот, например
Цитата:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Музей библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы является одной из точек притяжения не только для жителей и гостей Нур-Султана, но и для иностранных туристов. А для подрастающего поколения музей стал и вовсе любимым объектом, в котором можно не только подробно ознакомиться с историей создания независимого Казахстана, но и совершенствовать свои навыки в Центре развития детей. Сегодня музей - всеобщая ценность и достояние всех казахстанцев. Чем объект уникален, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Рс
Интересно, Облайка, как член партии, сколько раз там был?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14413
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 22:45
#31
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на каком номере версии на латинице
надписи? окончательного же варианта
вроде нет.
пишут что факсимиле Токаева на купюре.
раньше председателя нацбанка было.

[Исправлено: alex_60, 01.12.2021 - 22:49]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
631
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 22:49
#32
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Цитата:
drakon:
Купюры с портретом

Цитата:
Доктор СИЗШ:
путина

Таких купюр не было в природе.
Были монеты Камеруна (2000 штук) и КНДР (10 штук).
Ну и памятные знаки, выпущенные как сувениры, и не являющиеся платежным средством.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14597
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 23:38
#33
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Цитата:
alex_60:
Так, самая дорогая купюра, когда-либо проданная с аукциона – это денежная банкнота Соединенных Штатов Америки в 1000 долларов. В декабре 2006 года, перед рождественскими каникулами она была продана анонимным продавцом с аукциона “The Grand Watermelon” в штате Техас за сумму в 2 255 000 долларов. Покупатель – частный коллекционер, который, как и все его коллеги, решил оставить свое имя нераскрытым.

Это не то. Купюра в 1000 долларов использовалась для межбанковских переводов и только сейчас, спустя время, она стала коллекционной. Монеты же изначально выпускаются коллекционными, при этом стоимость металла там значительно выше номинала.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8306
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 02.12.21 - 00:24
#34
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Цитата:
abaika95:
Эти купюры широкого пользования или коллекционные которые в банке покупать надо? Что-то в 16 году ни одной банкноты с ним не видел

У нас народ в магазине такими купюрами рассчитывается, я вот себе оставил одну на память
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14413
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 02.12.21 - 07:29
#35
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Цитата:
Victor Yang:
Это не то. Купюра


ты же категорично сказал
///Ни разу не слышал про коллекционные купюры.//
а они есть.
вот коллекционные купюры казахстана
к примеру сколько стоят
коллеционные купюры Казахстана

5тенге 1993 года-201рубль, к примеру.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14597
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 09:52
#36
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Цитата:
alex_60:
а они есть.

Нет. Они СТАЛИ коллекционными как только вышли из обращения. Изначально они были платежным средством. Коллекционные монеты же выпускаются ИЗНАЧАЛЬНО коллекционными и не служат платежным средством, про что Абайка и спрашивал.
Вот коллекционные монеты:


[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2021 - 09:53]

[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2021 - 09:55]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14413
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 09:57
#37
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Цитата:
Victor Yang:
Нет


самому не смешно?
////Ни разу не слышал про коллекционные купюры.//
///Они СТАЛИ коллекционными как только//
твои слова.
когда и чего они стали,дело второе-
главное коллекционные купюры- есть.
остальное виляние хвостом.

[Исправлено: alex_60, 02.12.2021 - 09:59]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14597
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 10:05
#38
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Цитата:
alex_60:
когда и чего они стали,дело второе

Это как раз основной вопрос, про который спрашивал Абайка.

Цитата:
alex_60:
главное коллекционные купюры- есть.

На сайте Национального банка РК такого понятия нет. На том сайте что ты привел - они так названы чтобы подчеркнуть что они уже не являются платежным средством. У меня вот в кошельке тоже лежат, можно сказать, коллекционные доллары, евро, и баты. А коллекционные они только потому что расплачиваться ими или менять я их не собираюсь.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14413
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 10:10
#39
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Цитата:
Victor Yang:
Коллекционные монеты же выпускаются ИЗНАЧАЛЬНО коллекционными и не служат платежным средством,


нет , являются платежным срнедством.
из закона президента
//2) коллекционные монеты - юбилейные, памятные и иные монеты специального чекана, при изготовлении которых применяются сложные технологии чеканки и/или методы художественного оформления, придающие этим монетам специфические свойства, представляющие интерес для коллекционирования. Коллекционные монеты являются законным платежным средством по нарицательной стоимости; //
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14413
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 10:11
#40
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доллары,которые лежат у тебя ,
любые являются законным платежным средством .
любые.
любого года года выпуска.

[Исправлено: alex_60, 02.12.2021 - 10:19]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14597
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 10:20
#41
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Цитата:
alex_60:
Коллекционные монеты являются законным платежным средством по нарицательной стоимости

Это же какой дурак расплатится монетой, у которой номинал 500 тенге, но стоимость у которой в десятки раз выше?

Но по закону, конечно, ты прав. Платежным средством является, но так делать никто не будет.
Цитата:
alex_60:
это ты сам для себя так интерпретировал. неправильно.

Цитата:
abaika95:
Эти купюры широкого пользования или коллекционные которые в банке покупать надо?

Что тут неправильного? И да - попробуй "коллекционную" купюру купить в банке.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14413
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 10:26
#42
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Цитата:
Victor Yang:


в сторону понесло тебя.
еще раз.
коллекционные купюры есть.
и твое категоричное
////Ни разу не слышал про коллекционные купюры.//
не соответствует действительности.

[Исправлено: alex_60, 02.12.2021 - 10:36]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14597
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 02.12.21 - 10:44
#43
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Цитата:
alex_60:
в сторону понесло тебя.

Это тебя в сторону понесло. Речь шла об изначально выпущенных коллекционных купюрах. О них я ни разу не слышал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11283
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 02.12.21 - 11:50
#44
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Цитата:
Добринцофф:
У нас народ в магазине такими купюрами рассчитывается, я вот себе оставил одну на память

Ну вот и не видел их в обиходе все походу на память оставили)))
Цитата:
Victor Yang:
Это же какой дурак расплатится монетой, у которой номинал 500 тенге, но стоимость у которой в десятки раз выше?

Мне как-то дали в магазине такую монету из серии рухани вроде
100 тнг с батыром в чапане в инете такую монету за 3 тысячи тенге коллекционеры продают
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