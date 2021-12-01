Не! Чот как то грустно на форуме в этот праздничный день! Где Нурлыкун, мне интересно? Опять все про Россию, как будто у Сталина сегодня днюха. Может в этот день надо вспомнить, сколько всего сделано, сколько улиц-городов переименовано, сколько памятников разным батырам установлено, вот, например Цитата:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Музей библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы является одной из точек притяжения не только для жителей и гостей Нур-Султана, но и для иностранных туристов. А для подрастающего поколения музей стал и вовсе любимым объектом, в котором можно не только подробно ознакомиться с историей создания независимого Казахстана, но и совершенствовать свои навыки в Центре развития детей. Сегодня музей - всеобщая ценность и достояние всех казахстанцев. Чем объект уникален, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».
Рс Интересно, Облайка, как член партии, сколько раз там был?
alex_60: Так, самая дорогая купюра, когда-либо проданная с аукциона – это денежная банкнота Соединенных Штатов Америки в 1000 долларов. В декабре 2006 года, перед рождественскими каникулами она была продана анонимным продавцом с аукциона “The Grand Watermelon” в штате Техас за сумму в 2 255 000 долларов. Покупатель – частный коллекционер, который, как и все его коллеги, решил оставить свое имя нераскрытым.
Это не то. Купюра в 1000 долларов использовалась для межбанковских переводов и только сейчас, спустя время, она стала коллекционной. Монеты же изначально выпускаются коллекционными, при этом стоимость металла там значительно выше номинала.
Нет. Они СТАЛИ коллекционными как только вышли из обращения. Изначально они были платежным средством. Коллекционные монеты же выпускаются ИЗНАЧАЛЬНО коллекционными и не служат платежным средством, про что Абайка и спрашивал. Вот коллекционные монеты:
самому не смешно? ////Ни разу не слышал про коллекционные купюры.// ///Они СТАЛИ коллекционными как только// твои слова. когда и чего они стали,дело второе- главное коллекционные купюры- есть. остальное виляние хвостом.
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