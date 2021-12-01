Отправлено: - 14:55

maxsaf:

Я так понимаю: идет входящий звонок на АТС, а дальше по секретном коду (обычно дефолтному) этот звонок уходит на другую CO с международной связью. Почему бы не отследить именно эти входящие звонки? Они же у казтелекома тоже фиксируются, есть и Caller ID. Сам факт входящего звонка во время исходящего укажет на то, что услугой воспользовались третьи лица.

Цитата:Нет там входящего звонка. Есть спецпроги, которые сканят сеть на предмет подобных АТС и открытых спецпортов на них. Когда они их находят, цепляются к ним и у злоумышленников появляется возможность перенаправлять на них свои звонки. Когда у нас такое появлялось, то договаривались с провайдером телефонии, что наши внешние звонки будут только на определенные коды и он закрывал все остальные. Можно еще конечно отслеживать адреса, с которых конектится враг к АТС и блокировать их, но это уже спецы нужны