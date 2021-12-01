Прогноз на 5 дней
пасмурно+3°C
  • 753 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • Ю, 9.52 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42970
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 14:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Национальный банк выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 тысяч тенге с изображением Нурсултана Назарбаева. Она посвящена 30-летию независимости Казахстана.
Читать новость

Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
368
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 22:26
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не!
Чот как то грустно на форуме в этот праздничный день!
Где Нурлыкун, мне интересно?
Опять все про Россию, как будто у Сталина сегодня днюха.
Может в этот день надо вспомнить, сколько всего сделано, сколько улиц-городов переименовано, сколько памятников разным батырам установлено, вот, например
Цитата:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Музей библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы является одной из точек притяжения не только для жителей и гостей Нур-Султана, но и для иностранных туристов. А для подрастающего поколения музей стал и вовсе любимым объектом, в котором можно не только подробно ознакомиться с историей создания независимого Казахстана, но и совершенствовать свои навыки в Центре развития детей. Сегодня музей - всеобщая ценность и достояние всех казахстанцев. Чем объект уникален, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Рс
Интересно, Облайка, как член партии, сколько раз там был?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14406
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 22:45
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на каком номере версии на латинице
надписи? окончательного же варианта
вроде нет.
пишут что факсимиле Токаева на купюре.
раньше председателя нацбанка было.

[Исправлено: alex_60, 01.12.2021 - 22:49]
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
631
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 22:49
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Купюры с портретом

Цитата:
Доктор СИЗШ:
путина

Таких купюр не было в природе.
Были монеты Камеруна (2000 штук) и КНДР (10 штук).
Ну и памятные знаки, выпущенные как сувениры, и не являющиеся платежным средством.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14593
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 23:38
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Так, самая дорогая купюра, когда-либо проданная с аукциона – это денежная банкнота Соединенных Штатов Америки в 1000 долларов. В декабре 2006 года, перед рождественскими каникулами она была продана анонимным продавцом с аукциона “The Grand Watermelon” в штате Техас за сумму в 2 255 000 долларов. Покупатель – частный коллекционер, который, как и все его коллеги, решил оставить свое имя нераскрытым.

Это не то. Купюра в 1000 долларов использовалась для межбанковских переводов и только сейчас, спустя время, она стала коллекционной. Монеты же изначально выпускаются коллекционными, при этом стоимость металла там значительно выше номинала.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8304
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 02.12.21 - 00:24
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Эти купюры широкого пользования или коллекционные которые в банке покупать надо? Что-то в 16 году ни одной банкноты с ним не видел

У нас народ в магазине такими купюрами рассчитывается, я вот себе оставил одну на память
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS