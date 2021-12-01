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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Музей библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы является одной из точек притяжения не только для жителей и гостей Нур-Султана, но и для иностранных туристов. А для подрастающего поколения музей стал и вовсе любимым объектом, в котором можно не только подробно ознакомиться с историей создания независимого Казахстана, но и совершенствовать свои навыки в Центре развития детей. Сегодня музей - всеобщая ценность и достояние всех казахстанцев. Чем объект уникален, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Не!Чот как то грустно на форуме в этот праздничный день!Где Нурлыкун, мне интересно?Опять все про Россию, как будто у Сталина сегодня днюха.Может в этот день надо вспомнить, сколько всего сделано, сколько улиц-городов переименовано, сколько памятников разным батырам установлено, вот, напримерЦитата:РсИнтересно, Облайка, как член партии, сколько раз там был?