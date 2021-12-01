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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11278
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 22:08
Щас по телику показывают один дома и один дома 2
Нашли тоже время
Какой раз пересматриваю и понимаю что это кино ритуал но уже давно не любимое новогоднее
Как ирония судьбы,или джентльмены или Иван Васильевич
Знаешь все наизусть и просто уже традиция смотреть эти фильмы перед НГ
Но точно не за месяц!
Это как а зори здесь тихие смотреть в апреле!
Нашли тоже время
Какой раз пересматриваю и понимаю что это кино ритуал но уже давно не любимое новогоднее
Как ирония судьбы,или джентльмены или Иван Васильевич
Знаешь все наизусть и просто уже традиция смотреть эти фильмы перед НГ
Но точно не за месяц!
Это как а зори здесь тихие смотреть в апреле!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 22:13
Цитата:
Скучно. Хоть бы уже переименовали что-нибудь
abaika95:
Скучно. Хоть бы уже переименовали что-нибудь
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 22:34
Цитата:
Весело кричать Против?
maxsaf:
Скучно. Хоть бы уже переименовали что-нибудь
Скучно. Хоть бы уже переименовали что-нибудь
Весело кричать Против?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 22:41
Цитата:
Весело смотреть как это помогает преодолеть кризис и победить инфляцию
111:
Весело кричать Против?
Весело кричать Против?
Весело смотреть как это помогает преодолеть кризис и победить инфляцию
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 368
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 22:51
Цитата:
Че ить ты заикацца начал, челюсть врудном отрихтовали?
Цитата:
А что нет, с древнейвшим национальным кушаньем известным с невзопамятных времен. Вот например что пишет древний путешественник про беш:
Цитата:
Это, документ, между прочим!
abaika95:
Типичный пестроичный намек на загнивший совесткий быт
Типичный пестроичный намек на загнивший совесткий быт
Че ить ты заикацца начал, челюсть врудном отрихтовали?
Цитата:
abaika95:
А ты беш разве кушаешь?
А ты беш разве кушаешь?
А что нет, с древнейвшим национальным кушаньем известным с невзопамятных времен. Вот например что пишет древний путешественник про беш:
Цитата:
Христофор БАРДАНЕС («Киргизская или казацкая хорография», 1770-е годы):
«Из мяс же у них бывают следующие кушанья: варят, во-первых, какое ни есть в одной простой воде с солью, а временами (живущие поближе к пределам российским) кладут в таковую похлёбку немного каких ни есть круп или простаго пшена, когда мясо совершенно скипит, то оное режут маленькими кусочками, и разложив горстью по чашкам, раздают всякому порознь чашку (сколько их есть в кибитке), ибо они из одной чашки совокупно не едят. И так, всяк приняв своё, сидя на одном месте, пальцами ест мясо; сие кушанье они называют бесбармак.
…Кишки всякие (intestinaduodena), вычистив и вымыв и несколько посолив, дают им с день полежать, и потом надувши вешают оные в дыму, где они висят дней от 3-5, и потом в тёплой воде размачивают оные и, срезав сало из брюшины и куски, и посолив оное, помянутые кишки наполняют им и опять в дыму оные вешают, где они коптятся, пока совершенно не покраснеют. А когда гости случатся или самим хозяевам вздумается, то варят оные целиком в одной воде и потом, срезав в куски, едят. Сие тако-ж почитается у них за хорошее кушанье и называется джилкеказе, некоторые называли джилкенсарыказы.
За самое лучшее и приятнейшее кушанье почитается у них лошадиная заднепроходная кишка (interesninumrectum), которую они, вымыв и сало посолив, наполняют им оную (которая и сама по себе довольно бывает жирна), сию потом сварив и куски срезав, едят с жадностию, а называют оную карынкутен«.
«Из мяс же у них бывают следующие кушанья: варят, во-первых, какое ни есть в одной простой воде с солью, а временами (живущие поближе к пределам российским) кладут в таковую похлёбку немного каких ни есть круп или простаго пшена, когда мясо совершенно скипит, то оное режут маленькими кусочками, и разложив горстью по чашкам, раздают всякому порознь чашку (сколько их есть в кибитке), ибо они из одной чашки совокупно не едят. И так, всяк приняв своё, сидя на одном месте, пальцами ест мясо; сие кушанье они называют бесбармак.
…Кишки всякие (intestinaduodena), вычистив и вымыв и несколько посолив, дают им с день полежать, и потом надувши вешают оные в дыму, где они висят дней от 3-5, и потом в тёплой воде размачивают оные и, срезав сало из брюшины и куски, и посолив оное, помянутые кишки наполняют им и опять в дыму оные вешают, где они коптятся, пока совершенно не покраснеют. А когда гости случатся или самим хозяевам вздумается, то варят оные целиком в одной воде и потом, срезав в куски, едят. Сие тако-ж почитается у них за хорошее кушанье и называется джилкеказе, некоторые называли джилкенсарыказы.
За самое лучшее и приятнейшее кушанье почитается у них лошадиная заднепроходная кишка (interesninumrectum), которую они, вымыв и сало посолив, наполняют им оную (которая и сама по себе довольно бывает жирна), сию потом сварив и куски срезав, едят с жадностию, а называют оную карынкутен«.
Это, документ, между прочим!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 22:59
Цитата:
У тебя то там какой кризис, кроме семейного?
maxsaf:
Весело смотреть как это помогает преодолеть кризис и победить инфляцию
Весело смотреть как это помогает преодолеть кризис и победить инфляцию
У тебя то там какой кризис, кроме семейного?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:06
Цитата:
Просто скучно на работе, ниче не ломается, ты не веселишь.
111:
У тебя то там какой кризис, кроме семейного?
У тебя то там какой кризис, кроме семейного?
Просто скучно на работе, ниче не ломается, ты не веселишь.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:10
Цитата:
Скинь хоть фотку с яблоком и стакан кефира - поклонников кормить не забывай. Но и перекармливать не надо - на ночь жрать вредно
111:
Скинь хоть фотку с яблоком и стакан кефира - поклонников кормить не забывай. Но и перекармливать не надо - на ночь жрать вредно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 368
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:12
Цитата:
Судя по статусу опущенного в зиндан, я бы поспорил, у кого сегодня день тяжельше.
Цитата:
А канал переключить, санитары пульт не дают?
Так и мучитесь, как те йожики, пытка фильмами такая у вас?
Доктор СИЗШ: От лица всех форумчан казахстанцев приношу всем сбежавшим в ерманию, в рашке, и еще собирающих отсюда сбежать, свои глубокие соболезнования! Сегодня у вас тяжелый день!
Судя по статусу опущенного в зиндан, я бы поспорил, у кого сегодня день тяжельше.
Цитата:
abaika95:
Щас по телику показывают один дома и один дома 2 Нашли тоже время Какой раз пересматриваю и понимаю ч
Щас по телику показывают один дома и один дома 2 Нашли тоже время Какой раз пересматриваю и понимаю ч
А канал переключить, санитары пульт не дают?
Так и мучитесь, как те йожики, пытка фильмами такая у вас?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:14
Цитата:
Так праздник жеж..
У всех после дня президента должен быть запор, диарея, тошниловка и другие сопутствующие успехи наших праздников..
maxsaf:
и перекармливать не надо - на ночь жрать вредно
и перекармливать не надо - на ночь жрать вредно
Так праздник жеж..
У всех после дня президента должен быть запор, диарея, тошниловка и другие сопутствующие успехи наших праздников..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:16
Два дня готовился к празднику, точнее дееь и ночь, нечего скидывать, едим то что едим и пьем то что пьем..
За президента..
За президента..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:22
Цитата:
Скушная работа?
maxsaf:
Просто скучно на работе, ниче
Просто скучно на работе, ниче
Скушная работа?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:26
Цитата:
Когда что-нибудь ломается - веселая. А так да, делать нечего, каналы на телеку пощелкал - все работает. Только ваш камедиклаб и спасает
111:
Скушная работа?
Скушная работа?
Когда что-нибудь ломается - веселая. А так да, делать нечего, каналы на телеку пощелкал - все работает. Только ваш камедиклаб и спасает
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:27
Цитата:
За бывшего?
111:
За президента..
За президента..
За бывшего?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:34
Цитата:
У нас бывших не бывает..
Как только стволовые клетки научатся переносить в головной мозг Сознание, у нас будет один и на всегда практически..
maxsaf:
За бывшего
За бывшего
У нас бывших не бывает..
Как только стволовые клетки научатся переносить в головной мозг Сознание, у нас будет один и на всегда практически..
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