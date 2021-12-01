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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11278
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 22:08
#3436
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Щас по телику показывают один дома и один дома 2
Нашли тоже время
Какой раз пересматриваю и понимаю что это кино ритуал но уже давно не любимое новогоднее
Как ирония судьбы,или джентльмены или Иван Васильевич
Знаешь все наизусть и просто уже традиция смотреть эти фильмы перед НГ
Но точно не за месяц!
Это как а зори здесь тихие смотреть в апреле!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 22:13
#3437
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Цитата:
abaika95:

Скучно. Хоть бы уже переименовали что-нибудь :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6145
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 22:34
#3438
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Цитата:
maxsaf:
Скучно. Хоть бы уже переименовали что-нибудь

Весело кричать Против?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 22:41
#3439
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Цитата:
111:
Весело кричать Против?

Весело смотреть как это помогает преодолеть кризис и победить инфляцию 8-) :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
368
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 22:51
#3440
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Цитата:
abaika95:
Типичный пестроичный намек на загнивший совесткий быт

Че ить ты заикацца начал, челюсть врудном отрихтовали?

Цитата:
abaika95:
А ты беш разве кушаешь?

А что нет, с древнейвшим национальным кушаньем известным с невзопамятных времен. Вот например что пишет древний путешественник про беш:
Цитата:
Христофор БАРДАНЕС («Киргизская или казацкая хорография», 1770-е годы):

«Из мяс же у них бывают следующие кушанья: варят, во-первых, какое ни есть в одной простой воде с солью, а временами (живущие поближе к пределам российским) кладут в таковую похлёбку немного каких ни есть круп или простаго пшена, когда мясо совершенно скипит, то оное режут маленькими кусочками, и разложив горстью по чашкам, раздают всякому порознь чашку (сколько их есть в кибитке), ибо они из одной чашки совокупно не едят. И так, всяк приняв своё, сидя на одном месте, пальцами ест мясо; сие кушанье они называют бесбармак.

…Кишки всякие (intestinaduodena), вычистив и вымыв и несколько посолив, дают им с день полежать, и потом надувши вешают оные в дыму, где они висят дней от 3-5, и потом в тёплой воде размачивают оные и, срезав сало из брюшины и куски, и посолив оное, помянутые кишки наполняют им и опять в дыму оные вешают, где они коптятся, пока совершенно не покраснеют. А когда гости случатся или самим хозяевам вздумается, то варят оные целиком в одной воде и потом, срезав в куски, едят. Сие тако-ж почитается у них за хорошее кушанье и называется джилкеказе, некоторые называли джилкенсарыказы.
За самое лучшее и приятнейшее кушанье почитается у них лошадиная заднепроходная кишка (interesninumrectum), которую они, вымыв и сало посолив, наполняют им оную (которая и сама по себе довольно бывает жирна), сию потом сварив и куски срезав, едят с жадностию, а называют оную карынкутен«.

Это, документ, между прочим!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6145
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 22:59
#3441
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Цитата:
maxsaf:
Весело смотреть как это помогает преодолеть кризис и победить инфляцию

У тебя то там какой кризис, кроме семейного?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:06
#3442
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Цитата:
111:
У тебя то там какой кризис, кроме семейного?

Просто скучно на работе, ниче не ломается, ты не веселишь.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:10
#3443
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Цитата:
111:

Скинь хоть фотку с яблоком и стакан кефира - поклонников кормить не забывай. Но и перекармливать не надо - на ночь жрать вредно :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
368
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:12
#3444
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Цитата:
Доктор СИЗШ: От лица всех форумчан казахстанцев приношу всем сбежавшим в ерманию, в рашке, и еще собирающих отсюда сбежать, свои глубокие соболезнования! Сегодня у вас тяжелый день!

Судя по статусу опущенного в зиндан, я бы поспорил, у кого сегодня день тяжельше.
Цитата:
abaika95:
Щас по телику показывают один дома и один дома 2 Нашли тоже время Какой раз пересматриваю и понимаю ч

А канал переключить, санитары пульт не дают?
Так и мучитесь, как те йожики, пытка фильмами такая у вас?
:-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6145
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:14
#3445
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Цитата:
maxsaf:
и перекармливать не надо - на ночь жрать вредно

Так праздник жеж..
У всех после дня президента должен быть запор, диарея, тошниловка и другие сопутствующие успехи наших праздников..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6145
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:16
#3446
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Два дня готовился к празднику, точнее дееь и ночь, нечего скидывать, едим то что едим и пьем то что пьем..
За президента..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6145
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:22
#3447
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Цитата:
maxsaf:
Просто скучно на работе, ниче

Скушная работа?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:26
#3448
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Цитата:
111:
Скушная работа?

Когда что-нибудь ломается - веселая. А так да, делать нечего, каналы на телеку пощелкал - все работает. Только ваш камедиклаб и спасает :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:27
#3449
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Цитата:
111:
За президента..

За бывшего?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6145
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 23:34
#3450
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Цитата:
maxsaf:
За бывшего

У нас бывших не бывает..
Как только стволовые клетки научатся переносить в головной мозг Сознание, у нас будет один и на всегда практически..
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