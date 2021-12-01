Отправлено: - 22:51

abaika95:

Типичный пестроичный намек на загнивший совесткий быт

abaika95:

А ты беш разве кушаешь?

Христофор БАРДАНЕС («Киргизская или казацкая хорография», 1770-е годы):



«Из мяс же у них бывают следующие кушанья: варят, во-первых, какое ни есть в одной простой воде с солью, а временами (живущие поближе к пределам российским) кладут в таковую похлёбку немного каких ни есть круп или простаго пшена, когда мясо совершенно скипит, то оное режут маленькими кусочками, и разложив горстью по чашкам, раздают всякому порознь чашку (сколько их есть в кибитке), ибо они из одной чашки совокупно не едят. И так, всяк приняв своё, сидя на одном месте, пальцами ест мясо; сие кушанье они называют бесбармак.



…Кишки всякие (intestinaduodena), вычистив и вымыв и несколько посолив, дают им с день полежать, и потом надувши вешают оные в дыму, где они висят дней от 3-5, и потом в тёплой воде размачивают оные и, срезав сало из брюшины и куски, и посолив оное, помянутые кишки наполняют им и опять в дыму оные вешают, где они коптятся, пока совершенно не покраснеют. А когда гости случатся или самим хозяевам вздумается, то варят оные целиком в одной воде и потом, срезав в куски, едят. Сие тако-ж почитается у них за хорошее кушанье и называется джилкеказе, некоторые называли джилкенсарыказы.

За самое лучшее и приятнейшее кушанье почитается у них лошадиная заднепроходная кишка (interesninumrectum), которую они, вымыв и сало посолив, наполняют им оную (которая и сама по себе довольно бывает жирна), сию потом сварив и куски срезав, едят с жадностию, а называют оную карынкутен«.



Цитата:Че ить ты заикацца начал, челюсть врудном отрихтовали?Цитата:А что нет, с древнейвшим национальным кушаньем известным с невзопамятных времен. Вот например что пишет древний путешественник про беш:Цитата:Это, документ, между прочим!