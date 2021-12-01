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≡ Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
 
 
Страница 2 из 3«123»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42970
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 14:07
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Национальный банк выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 тысяч тенге с изображением Нурсултана Назарбаева. Она посвящена 30-летию независимости Казахстана.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14406
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 18:40
#15
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Цитата:
Don Julio:
муж-то ваш знает


какой муж?
может быть у Полиграфа Боярышникова?
по определению.
хотя времена сейчас..
ну если только
Осциллограф Пустырников.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23465
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 18:50
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В рай я попаду.

Вы уже, в раю, живёте.
Весь казстан... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11278
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 19:29
#17
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Эти купюры широкого пользования или коллекционные которые в банке покупать надо? Что-то в 16 году ни одной банкноты с ним не видел
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Только чтение)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
611
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 19:36
#18
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Цитата:
abaika95:

И не увидишь больше! Давно сходили с этими купюрами в туалет по большому рашкинские пенсионеры!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23465
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 20:28
#19
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Давно сходили с этими купюрами в туалет по большому

Купюры с портретом Назаобаева?... :lol: :-P
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Только чтение)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
611
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 20:42
#20
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Цитата:
drakon:

Нет путина господин провокатор!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
184
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 20:45
#21
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неужели ему самому от этого не приторно? При жизни и улицы, и о объекты и теперь деньги.. Мера должна быть во всем
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11278
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 21:03
#22
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
И не увидишь больше! Давно сходили с этими купюрами в туалет по большому рашкинские пенсионеры!

Всмвсле наши некоторые русские нытики? Ну вполне возможно
Они же кроме культа Ленину-сталину другого культа не могут терпеть
Цитата:
рихард:
неужели ему самому от этого не приторно? При жизни и улицы, и о объекты и теперь деньги.

Отец наш из чьей шинели мы всей вышли ещё Относительно молодой начал в честь себя города переименовывать и улицы и памятники ставил
А портреты ой везде были
Не приторно ему было?
Или восточный человек понимал как с восточным народом надо?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11278
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 21:08
#23
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Как любят российские политики сейчас говорить
Раз есть культ личности значит там есть личность
Это они так Сталина оправдывают
Это же модно сейчас
Никто не может отрицать что Назарбаев личность вполне себя вписавшая в современную мировую действительность
Только вот где есть культ личности там есть и отрицание этого культа
Назарбаев не в то время родился)
Ему бы в 40ы в 50ые править
Вот тогда бы его на руках носили
А щас уже поздновато
Уже народ не тот,народ чуууучуть умнее стал
Вот прям чуууучуть
И уже не воспринимает культы)
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
102
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 21:10
#24
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Сожгут после отхода в мир иной...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14592
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 21:27
#25
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Цитата:
Неравнодушный гражданин:
Сожгут после отхода в мир иной...

Не сожгут, если направление в политике не изменится радикально. Если всё будет как сейчас - его личность будет частью идеологии - как Ленин, как Ататюрк.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14592
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 21:29
#26
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Цитата:
abaika95:
Эти купюры широкого пользования или коллекционные которые в банке покупать надо?

Ни разу не слышал про коллекционные купюры. Монеты - есть, но они хоть из драг. металлов. А купюры ценности не имеют.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14314
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 21:31
#27
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Цитата:
Victor Yang:
А купюры ценности не имеют.

Коллекционерам пофиг
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14406
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 21:57
#28
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Цитата:
Victor Yang:
Ни разу не слышал про коллекционные купюры. Монеты - есть, но они хоть из драг. металлов. А купюры ценности не имеют.


///Так, самая дорогая купюра, когда-либо проданная с аукциона – это денежная банкнота Соединенных Штатов Америки в 1000 долларов. В декабре 2006 года, перед рождественскими каникулами она была продана анонимным продавцом с аукциона “The Grand Watermelon” в штате Техас за сумму в 2 255 000 долларов. Покупатель – частный коллекционер, который, как и все его коллеги, решил оставить свое имя нераскрытым.////
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23465
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 22:13
#29
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Нет путина господин провокатор!

Не помню я. Кипюр с Путиным... :lol: :oops:
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