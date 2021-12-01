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≡ "Куда именно мы звонили?" - Дело о взломе мини-АТС рассмотрела коллегия Костанайского областного суда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42970
"Куда именно мы звонили?" - Дело о взломе мини-АТС рассмотрела коллегия Костанайского областного суда
Отправлено: 01.12.21 - 12:04
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ТОО "Твой шанс" настаивает - поскольку звонки сотрудники этой фирмы не совершали, то и оплачивать эту услугу она не обязана. В апелляционной жалобе 30 ноября 2021 года адвокат Анна ДУДИНА ходатайствовала запросить у следствия материалы дела.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
544
Re: "Куда именно мы звонили?" - Дело о взломе мини-АТС...
Отправлено: 01.12.21 - 12:04
#1
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Цитата:
- Если вы говорите, что звонки были международные, то почему Дудина говорит, что они были спутниковыми?

Источник:


- Алло! Смольный! Смольный! Алло! Алло! Это Ленин? Феликс Эдмундович на проводе.
- А зачем вы туда залезли?

Надо было поменьше звонить Вове Путину!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
364
Re: "Куда именно мы звонили?" - Дело о взломе мини-АТС...
Отправлено: 01.12.21 - 14:13
#2
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Цитата:
настаивает - поскольку звонки сотрудники этой фирмы не совершали, то и оплачивать эту услугу она не обязана. 

Сейчас же все телефоны "с мозгами", наверно сам аппарат пытался передать какую-то архиважную сенсацию в мировые СМИ.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Надо было поменьше звонить Вове Путину!

Не к Путину же, а к Вове Зеленскому. Хай живэ Окрайна!
;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14310
Re: "Куда именно мы звонили?" - Дело о взломе мини-АТС...
Отправлено: 01.12.21 - 14:25
#3
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Я так понимаю: идет входящий звонок на АТС, а дальше по секретном коду (обычно дефолтному) этот звонок уходит на другую CO с международной связью. Почему бы не отследить именно эти входящие звонки? Они же у казтелекома тоже фиксируются, есть и Caller ID. Сам факт входящего звонка во время исходящего укажет на то, что услугой воспользовались третьи лица.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14310
Re: "Куда именно мы звонили?" - Дело о взломе мини-АТС...
Отправлено: 01.12.21 - 14:29
#4
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Казтелекома знал про подобные звонки, и мог закрыть межнар, открывать только по заявлению, или с ПИН-кодом. Но они почему-то это упорно не хотят делать.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
261
"Куда именно мы звонили?" - Дело о взломе мини-АТС рассмотрела коллегия Костанайского областного суда
Отправлено: 01.12.21 - 14:55
#5
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Цитата:
maxsaf:
Я так понимаю: идет входящий звонок на АТС, а дальше по секретном коду (обычно дефолтному) этот звонок уходит на другую CO с международной связью. Почему бы не отследить именно эти входящие звонки? Они же у казтелекома тоже фиксируются, есть и Caller ID. Сам факт входящего звонка во время исходящего укажет на то, что услугой воспользовались третьи лица.

Нет там входящего звонка. Есть спецпроги, которые сканят сеть на предмет подобных АТС и открытых спецпортов на них. Когда они их находят, цепляются к ним и у злоумышленников появляется возможность перенаправлять на них свои звонки. Когда у нас такое появлялось, то договаривались с провайдером телефонии, что наши внешние звонки будут только на определенные коды и он закрывал все остальные. Можно еще конечно отслеживать адреса, с которых конектится враг к АТС и блокировать их, но это уже спецы нужны
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14310
Re: "Куда именно мы звонили?" - Дело о взломе мини-АТС...
Отправлено: 01.12.21 - 20:05
#6
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Цитата:
dvb:
Нет там входящего звонка. Есть спецпроги, которые сканят сеть на предмет подобных АТС и открытых спецпортов на них

Чаво? АТС то древняя, к интернету не подключенная - какие там спец порты?
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Только чтение)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
611
"Куда именно мы звонили?" - Дело о взломе мини-АТС рассмотрела коллегия Костанайского областного суда
Отправлено: 01.12.21 - 20:20
#7
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Цитата:
dvb:

На работе наш начальник айтишный всегда говорил, что самый лучший антивирус, это сам пользователь! Если перекинуть аналогию, то можно предположить, что звонки совершали и совершают ваши же сотрудники, неровно дышащие к своим соотечественникам за рубежом. Всего один звонок к больной матери, всего один звонок к любовнику или любовнице и так далее. . За год таких звонков накапливается ого как много!
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
749
Re: "Куда именно мы звонили?" - Дело о взломе мини-АТС...
Отправлено: 01.12.21 - 20:26
#8
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телекому нужны бабки, и это всё объясняет...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8302
"Куда именно мы звонили?" - Дело о взломе мини-АТС рассмотрела коллегия Костанайского областного суда
Отправлено: 01.12.21 - 20:44
#9
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
всего один звонок к любовнику или любовнице и так далее. . За год таких звонков накапливается ого как много!

Точно ,позвонить любовнице взломав мини АТС ,через спутник,ни одна жена не догадается.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14310
Re: "Куда именно мы звонили?" - Дело о взломе мини-АТС...
Отправлено: 01.12.21 - 21:15
#10
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Цитата:
Добринцофф:
Точно ,позвонить любовнице взломав мини АТС ,через спутник,ни одна жена не догадается.

Док просто не в курсе, что давно вацап придумали, и скайп. Про соцсети молчу. :lol:
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