"Куда именно мы звонили?" - Дело о взломе мини-АТС рассмотрела коллегия Костанайского областного суда
Отправлено: 01.12.21 - 12:04
ТОО "Твой шанс" настаивает - поскольку звонки сотрудники этой фирмы не совершали, то и оплачивать эту услугу она не обязана. В апелляционной жалобе 30 ноября 2021 года адвокат Анна ДУДИНА ходатайствовала запросить у следствия материалы дела. Читать новость
Я так понимаю: идет входящий звонок на АТС, а дальше по секретном коду (обычно дефолтному) этот звонок уходит на другую CO с международной связью. Почему бы не отследить именно эти входящие звонки? Они же у казтелекома тоже фиксируются, есть и Caller ID. Сам факт входящего звонка во время исходящего укажет на то, что услугой воспользовались третьи лица.
maxsaf: Я так понимаю: идет входящий звонок на АТС, а дальше по секретном коду (обычно дефолтному) этот звонок уходит на другую CO с международной связью. Почему бы не отследить именно эти входящие звонки? Они же у казтелекома тоже фиксируются, есть и Caller ID. Сам факт входящего звонка во время исходящего укажет на то, что услугой воспользовались третьи лица.
Нет там входящего звонка. Есть спецпроги, которые сканят сеть на предмет подобных АТС и открытых спецпортов на них. Когда они их находят, цепляются к ним и у злоумышленников появляется возможность перенаправлять на них свои звонки. Когда у нас такое появлялось, то договаривались с провайдером телефонии, что наши внешние звонки будут только на определенные коды и он закрывал все остальные. Можно еще конечно отслеживать адреса, с которых конектится враг к АТС и блокировать их, но это уже спецы нужны
На работе наш начальник айтишный всегда говорил, что самый лучший антивирус, это сам пользователь! Если перекинуть аналогию, то можно предположить, что звонки совершали и совершают ваши же сотрудники, неровно дышащие к своим соотечественникам за рубежом. Всего один звонок к больной матери, всего один звонок к любовнику или любовнице и так далее. . За год таких звонков накапливается ого как много!
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