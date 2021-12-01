Отправлено: - 21:03

Доктор СИЗШ:

И не увидишь больше! Давно сходили с этими купюрами в туалет по большому рашкинские пенсионеры!

рихард:

неужели ему самому от этого не приторно? При жизни и улицы, и о объекты и теперь деньги.

Цитата:Всмвсле наши некоторые русские нытики? Ну вполне возможноОни же кроме культа Ленину-сталину другого культа не могут терпетьЦитата:Отец наш из чьей шинели мы всей вышли ещё Относительно молодой начал в честь себя города переименовывать и улицы и памятники ставилА портреты ой везде былиНе приторно ему было?Или восточный человек понимал как с восточным народом надо?