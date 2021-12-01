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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11276
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 19:43
#3421
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О в карабалыке новая Стелла при въезде
Красиво аднака
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6136
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 19:44
#3422
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Блин, подсоединил две такие штуковины и что то вспыхнуло..
Жаль лампочки по 700 тенге, обе сгорели..

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11276
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 19:46
#3423
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Всем советую советский фильм про советскую действительность
В Питере рушится дом и приезжает казахский дедок из Казахстана который ярко указывает на то что местные ниче не могут ))

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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
630
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 20:05
#3424
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Цитата:
abaika95:
приезжает казахский дедок из Казахстана который ярко указывает на то что местные ниче не могут

Ты наверное фильм не смотрел.
Дедок из Туркмении, а не из Казахстана.
Перекрыл во всём доме воду из-за какой-то небольшой утечки. И забаррикадировался в подвале, чтобы никто воду обратно не включил. А дом его за это отправил в космос.
Сказка, в общем.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23462
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 20:25
#3425
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В самом начале видел Юрту.
Из-за неё тётка - выходит.
Что она за Юртой - делала?... :lol: :-P
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Только чтение)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 20:38
#3426
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11276
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 20:45
#3427
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Цитата:
serg kost:
Дедок из Туркмении, а не из Казахстана.

Дедок именно из Казахстана потомучто приехал к дочке казашке он просто ветеран труда строитель каракумского водоканала
Цитата:
serg kost:
Перекрыл во всём доме воду из-за какой-то небольшой утечки. И забаррикадировался в подвале, чтобы никто воду обратно не включил. А дом его за это отправил в космос. Сказка, в общем.

Типичный пестроичный намек на загнивший совесткий быт
О том что даже дед из пустыни понимает цену воде а местные алкаши как ни в чем не бывало ходят вокруг фонтана и посмеюваються
Ну зачем чинить? Текет и текет))
А дед приехал и всех поставил так что даже руководитель КСК прозрел
Великий диалог на кухне
Когда рук кск увидел у подчинённого 3 унитаза и кучу раковин (воровства в СССР небыло это конечно только несуны)
-Пал Иванович а не много ли унитазов на одну ж?? Ведь из за вас весь бардак в стране,вся разруха,воруете...
-нееет,это из за вас весь бардак в стране!! Ведь вы латаете все что свалится должно было давно,все тащите на себе как осел,а начальство в тепле ничего не видит,ну вы же сдохните а народ даже спасибо не скажет за вашу работу...
(По памяти)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11276
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 20:46
#3428
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Цитата:
drakon:
В самом начале видел Юрту. Из-за неё тётка - выходит. Что она за Юртой - делала?

За Витей просрочником закапывала
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23462
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 20:51
#3429
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Цитата:
abaika95:
За Витей просрочником закапывала

Можект за дедом? После Беша?... :lol: :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11276
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 20:57
#3430
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Цитата:
abaika95:
Всем советую советский фильм про советскую действительность

Из той же серии великих перестрочиных фильмов
Моонзунд по Пикулю
Танк Клим Ворошилов 2 про начало войны
Письма к мертвому человеку про Будущий апокалипсис
Прорыв про аварию при строительстве Ленинградского метро
Зона строгого режима вообще шикарный фильм с намеком на союз про празднование юбилея Ленина на зоне
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11276
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 20:58
#3431
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Цитата:
drakon:
Можект за дедом? После Беша?

А ты беш разве кушаешь?
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