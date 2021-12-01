Отправлено: - 20:45

serg kost:

Дедок из Туркмении, а не из Казахстана.

serg kost:

Перекрыл во всём доме воду из-за какой-то небольшой утечки. И забаррикадировался в подвале, чтобы никто воду обратно не включил. А дом его за это отправил в космос. Сказка, в общем.

Цитата:Дедок именно из Казахстана потомучто приехал к дочке казашке он просто ветеран труда строитель каракумского водоканалаЦитата:Типичный пестроичный намек на загнивший совесткий бытО том что даже дед из пустыни понимает цену воде а местные алкаши как ни в чем не бывало ходят вокруг фонтана и посмеюваютьсяНу зачем чинить? Текет и текет))А дед приехал и всех поставил так что даже руководитель КСК прозрелВеликий диалог на кухнеКогда рук кск увидел у подчинённого 3 унитаза и кучу раковин (воровства в СССР небыло это конечно только несуны)-Пал Иванович а не много ли унитазов на одну ж?? Ведь из за вас весь бардак в стране,вся разруха,воруете...-нееет,это из за вас весь бардак в стране!! Ведь вы латаете все что свалится должно было давно,все тащите на себе как осел,а начальство в тепле ничего не видит,ну вы же сдохните а народ даже спасибо не скажет за вашу работу...(По памяти)