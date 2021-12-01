abaika95: приезжает казахский дедок из Казахстана который ярко указывает на то что местные ниче не могут
Ты наверное фильм не смотрел. Дедок из Туркмении, а не из Казахстана. Перекрыл во всём доме воду из-за какой-то небольшой утечки. И забаррикадировался в подвале, чтобы никто воду обратно не включил. А дом его за это отправил в космос. Сказка, в общем.
serg kost: Дедок из Туркмении, а не из Казахстана.
Дедок именно из Казахстана потомучто приехал к дочке казашке он просто ветеран труда строитель каракумского водоканала Цитата:
serg kost: Перекрыл во всём доме воду из-за какой-то небольшой утечки. И забаррикадировался в подвале, чтобы никто воду обратно не включил. А дом его за это отправил в космос. Сказка, в общем.
Типичный пестроичный намек на загнивший совесткий быт О том что даже дед из пустыни понимает цену воде а местные алкаши как ни в чем не бывало ходят вокруг фонтана и посмеюваються Ну зачем чинить? Текет и текет)) А дед приехал и всех поставил так что даже руководитель КСК прозрел Великий диалог на кухне Когда рук кск увидел у подчинённого 3 унитаза и кучу раковин (воровства в СССР небыло это конечно только несуны) -Пал Иванович а не много ли унитазов на одну ж?? Ведь из за вас весь бардак в стране,вся разруха,воруете... -нееет,это из за вас весь бардак в стране!! Ведь вы латаете все что свалится должно было давно,все тащите на себе как осел,а начальство в тепле ничего не видит,ну вы же сдохните а народ даже спасибо не скажет за вашу работу... (По памяти)
abaika95: Всем советую советский фильм про советскую действительность
Из той же серии великих перестрочиных фильмов Моонзунд по Пикулю Танк Клим Ворошилов 2 про начало войны Письма к мертвому человеку про Будущий апокалипсис Прорыв про аварию при строительстве Ленинградского метро Зона строгого режима вообще шикарный фильм с намеком на союз про празднование юбилея Ленина на зоне
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