Отправлено: - 19:02

111:

Всегда на сперму рыбы мальчика думал что это начинающие икринки.. А оказывается это не икринки..

alex_60:

помню один идиот на день Города во время концерта на набережной, выбежав в трусах из сьемной квартиры, начал выдергивать провода из аппаратуры. бедолагу увезли в заведение.

Смотрю, товарищ СИЗОов сегодня в ударе и блещет искрометным юмором, как гимназистка на своем первом великосвецком балу.Швыряя свои перлы на форуме, как лосось на нересте.Так медленно шаркая иноходческой рысью, в недобрый час, он набьет себе вожделенную им букву П на свои подполковничьи плечи, получив звание полковника диванных войск.Цитата:И ты раздосадован, что их глотал?Ну хучь, не тошнит, на соленые огурцы -не тянет?Цитата:Эхма, а я выходит самое интересное пропустил!Нельзя ли поподробнее?Или ссылочку на данный инцидент с этим вуайеристом-транвеститом?