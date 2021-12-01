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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 15:53
#3406
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Цитата:
111:
Две девочки и мальчик..

Девочки были - беременные... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 15:56
#3407
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Сейчас редеоллегия по жалобе форумных клеветников забрала у меня одну букву П.

Букву П у тебя ещё в Понедельник - забрали... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14404
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 16:01
#3408
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возле ЦУМа каток начал работать.
несмотря на дождь, публика катается.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6136
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 16:02
#3409
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Цитата:
drakon:
Девочки были - беременные...

У мальчика тоже было..
Всегда на сперму рыбы мальчика думал что это начинающие икринки..
А оказывается это не икринки..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14404
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 16:07
#3410
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дайте кто нибудь ШИЗН букву Д,
может ныть перестанет.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 16:28
#3411
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Цитата:
alex_60:

Я тебе букву С нужно вернуть!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
364
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 16:35
#3412
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Цитата:
111:
Как красиво.. Как у художника..

Ты прям как, этот, РиндбрандТдт!
Или не, вылитый Абеснт ван Гот!
Я так точно не сумел бы, высокохудожественно размазать майонез по тарелке, пойду погрущщю всторонке...
Цитата:
drakon:
Букву П у тебя ещё в Понедельник - забрали...

Главное, что во Вторник- буква в, ввторую П не забрали...
:oops:
Профайл
Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 16:43
#3413
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Уважаемая редколлегия! Огласите наконец свой список Неприкасаемых Лиц! А то мельтешат снизу под ногами тараканы))))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14404
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 17:27
#3414
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помню один идиот на день Города
во время концерта на набережной,
выбежав в трусах из сьемной квартиры,
начал выдергивать провода из аппаратуры.
бедолагу увезли в заведение.
Профайл
Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 17:37
#3415
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Цитата:
alex_60:

Накатили у тебя воспоминания, не стыдно было тебе сверкать причиндалами перед толпой!
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14404
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 18:20
#3416
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Накатили у тебя воспоминания,


и все засмеялись.
форумчане то помнят, кто это был.
Профайл
Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 18:23
#3417
Комментарий удален модератором.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
364
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 19:02
#3418
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Смотрю, товарищ СИЗОов сегодня в ударе и блещет искрометным юмором, как гимназистка на своем первом великосвецком балу.
Швыряя свои перлы на форуме, как лосось на нересте.
Так медленно шаркая иноходческой рысью, в недобрый час, он набьет себе вожделенную им букву П на свои подполковничьи плечи, получив звание полковника диванных войск.
Цитата:
111:
Всегда на сперму рыбы мальчика думал что это начинающие икринки.. А оказывается это не икринки..

И ты раздосадован, что их глотал?
Ну хучь, не тошнит, на соленые огурцы -не тянет?
Цитата:
alex_60:
помню один идиот на день Города во время концерта на набережной, выбежав в трусах из сьемной квартиры, начал выдергивать провода из аппаратуры. бедолагу увезли в заведение.

Эхма, а я выходит самое интересное пропустил!
Нельзя ли поподробнее?
Или ссылочку на данный инцидент с этим вуайеристом-транвеститом?
:oops:
Профайл
Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 19:31
#3419
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От лица всех форумчан казахстанцев приношу всем сбежавшим в ерманию, в рашке, и еще собирающих отсюда сбежать, свои глубокие соболезнования! Сегодня у вас тяжелый день! Как вам приняла ваша новая родина? Скинхеды не беспокоят по ночам? Анбары не поджигают?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11270
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 19:42
#3420
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Цитата:
111:
Ну и.. Слава президенту

Президенту слава
Кто селёдку не кушает сегодня тот москаль!
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