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≡ Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42969
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 14:07
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Национальный банк выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 тысяч тенге с изображением Нурсултана Назарбаева. Она посвящена 30-летию независимости Казахстана.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14404
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 18:40
#15
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Цитата:
Don Julio:
муж-то ваш знает


какой муж?
может быть у Полиграфа Боярышникова?
по определению.
хотя времена сейчас..
ну если только
Осциллограф Пустырников.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23459
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 18:50
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В рай я попаду.

Вы уже, в раю, живёте.
Весь казстан... :lol: ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11270
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 19:29
#17
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Эти купюры широкого пользования или коллекционные которые в банке покупать надо? Что-то в 16 году ни одной банкноты с ним не видел
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
608
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 19:36
#18
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Цитата:
abaika95:

И не увидишь больше! Давно сходили с этими купюрами в туалет по большому рашкинские пенсионеры!
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