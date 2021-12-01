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≡ Приём старых авто на утилизацию приостановят в Казахстане с 1 декабря
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42969
Приём старых авто на утилизацию приостановят в Казахстане с 1 декабря
Отправлено: 01.12.21 - 17:54
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Об этом сообщается на сайте оператора РОП. До конца текущего года специалисты будут проводить инвентаризацию принятых машин и техники. Приём возобновится со следующего года.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
608
Re: Приём старых авто на утилизацию приостановят в Казахстане с...
Отправлено: 01.12.21 - 17:54
#1
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Ничего не меняется под луной! Помнится мы из рашке получали все время металлолом, и сейчас также! Поселков понастроили тьму, в расчете на черепашью скорость тогдашнего ДТ54. Что бы механизатор в конце дня мог взгромоздиться на свою жинку и уснуть сном праведника!
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
608
Приём старых авто на утилизацию приостановят в Казахстане с 1 декабря
Отправлено: 01.12.21 - 18:58
#2
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Когда ломался раньше одного сезона новый комбайн, плуг или трактор, рекламацию нельзя было посылать на завод. Писали липовый акт на иванова, сидорова или аргымбаева, кто был под рукой. С бедолаги удерживали треть месячной зарплаты, которой не было в то время!
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