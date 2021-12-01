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Приём старых авто на утилизацию приостановят в Казахстане с 1 декабря
Приём старых авто на утилизацию приостановят в Казахстане с 1 декабря
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