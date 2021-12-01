Re: Приём старых авто на утилизацию приостановят в Казахстане с...

Отправлено: - 17:54

Ничего не меняется под луной! Помнится мы из рашке получали все время металлолом, и сейчас также! Поселков понастроили тьму, в расчете на черепашью скорость тогдашнего ДТ54. Что бы механизатор в конце дня мог взгромоздиться на свою жинку и уснуть сном праведника!