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≡ Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42969
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 14:07
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Национальный банк выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 тысяч тенге с изображением Нурсултана Назарбаева. Она посвящена 30-летию независимости Казахстана.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
363
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 14:07
#1
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Цитата:
20 тысяч тенге с изображением Нурсултана Назарбаева. Она посвящена 30-летию независимости Казахстана, 

Ну так-то к 30-летию, надо-бы 30 тысячную банкноту выпустить. К 50-50 тысячную.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6135
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 14:11
#2
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Слава Президенту!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7927
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 14:11
#3
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Пришла зима, настало лето...
Спасибо Назарбаеву за это!
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
603
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 14:16
#4
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Как пользоваться ею, если бакомат выдаст ее? Никто же не даст сдачи в магазине.10 тысяч разменять проблема, а тут ...
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
603
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 14:17
#5
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Цитата:
yudjin:

Круто придумано!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
544
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 14:27
#6
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Значить скоро появятся банкноты с ликом лучезарного бункерного

Соберу валежник
Печку растоплю
Знай великий Путин
Я тебя люблю
Буду макарошки Есть и лебеду
И с тобой великим
В рай я попаду.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 01.12.2021 - 14:47]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7927
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 14:35
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Значить скоро появятся банкноты с ликом лучезарного бункерного

Не переживай, вчкушка, после первого явления на купбрах в 2016-ом там не появился и сейчас не появится... Это тебе не диктаторская пресмыкающаяся азиатская страна.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
603
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 15:01
#8
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В Рашке на деньгах появляются ихние диктаторыи после смерти. Не будем нарушать традицию ихнюю вчкушка!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
363
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 15:04
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Значить скоро появятся банкноты с ликом лучезарного бункерного

Ну такто банкноты и монеты с 01 уже давным давно выпускались и выпускаются. А вы, не знали?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Знай великий Путин Я тебя люблю

А муж-то ваш знает, кого вы вместо него, любите?)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4026
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 17:46
#10
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Не, ну а как вы хотели?
В Америках есть, а у нас нет.
Мы жеш пример должны брать с хорошего.
На родине кумира нашего первого президента Сингапура Юсуф бин Исхака тоже есть купюра с его изображением, правда появилась она через 30 лет после его смерти.

https://d.radikal.ru/d10/2112/37/f060d35e0849.jpg
https://d.radikal.ru/d10/2112/37/f060d35e0849.jpg

[Исправлено: peshexod, 01.12.2021 - 17:48]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23456
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 17:57
#11
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
В Рашке на деньгах появляются ихние диктаторыи после смерти.

Назови, хоть одну - кипюру... :lol: ;-)
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
603
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 17:59
#12
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