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Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42969
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 14:07
Национальный банк выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 тысяч тенге с изображением Нурсултана Назарбаева. Она посвящена 30-летию независимости Казахстана.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
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- 11.11.21
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- 363
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 14:07
Цитата:
Ну так-то к 30-летию, надо-бы 30 тысячную банкноту выпустить. К 50-50 тысячную.
20 тысяч тенге с изображением Нурсултана Назарбаева. Она посвящена 30-летию независимости Казахстана,
Ну так-то к 30-летию, надо-бы 30 тысячную банкноту выпустить. К 50-50 тысячную.
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 6135
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 14:11
Слава Президенту!
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 14:11
Пришла зима, настало лето...
Спасибо Назарбаеву за это!
Спасибо Назарбаеву за это!
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 14:16
Как пользоваться ею, если бакомат выдаст ее? Никто же не даст сдачи в магазине.10 тысяч разменять проблема, а тут ...
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 14:17
Цитата:
Круто придумано!
yudjin:
Круто придумано!
(Полноправные пользователи)
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- город Костанай
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- 22.05.17
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- 544
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 14:27
Значить скоро появятся банкноты с ликом лучезарного бункерного
Соберу валежник
Печку растоплю
Знай великий Путин
Я тебя люблю
Буду макарошки Есть и лебеду
И с тобой великим
В рай я попаду.
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 01.12.2021 - 14:47]
Соберу валежник
Печку растоплю
Знай великий Путин
Я тебя люблю
Буду макарошки Есть и лебеду
И с тобой великим
В рай я попаду.
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 01.12.2021 - 14:47]
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 14:35
Цитата:
Не переживай, вчкушка, после первого явления на купбрах в 2016-ом там не появился и сейчас не появится... Это тебе не диктаторская пресмыкающаяся азиатская страна.
ПолиграфЪ Боярышников:
Значить скоро появятся банкноты с ликом лучезарного бункерного
Значить скоро появятся банкноты с ликом лучезарного бункерного
Не переживай, вчкушка, после первого явления на купбрах в 2016-ом там не появился и сейчас не появится... Это тебе не диктаторская пресмыкающаяся азиатская страна.
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 15:01
В Рашке на деньгах появляются ихние диктаторыи после смерти. Не будем нарушать традицию ихнюю вчкушка!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 363
Re: Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает...
Отправлено: 01.12.21 - 15:04
Цитата:
Ну такто банкноты и монеты с 01 уже давным давно выпускались и выпускаются. А вы, не знали?
Цитата:
А муж-то ваш знает, кого вы вместо него, любите?)
ПолиграфЪ Боярышников:
Значить скоро появятся банкноты с ликом лучезарного бункерного
Значить скоро появятся банкноты с ликом лучезарного бункерного
Ну такто банкноты и монеты с 01 уже давным давно выпускались и выпускаются. А вы, не знали?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Знай великий Путин Я тебя люблю
Знай великий Путин Я тебя люблю
А муж-то ваш знает, кого вы вместо него, любите?)
(Полноправные пользователи)
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- 25.06.13
- Сообщений:
- 4026
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 17:46
Не, ну а как вы хотели?
В Америках есть, а у нас нет.
Мы жеш пример должны брать с хорошего.
На родине кумира нашего первого президента Сингапура Юсуф бин Исхака тоже есть купюра с его изображением, правда появилась она через 30 лет после его смерти.
https://d.radikal.ru/d10/2112/37/f060d35e0849.jpg
https://d.radikal.ru/d10/2112/37/f060d35e0849.jpg
[Исправлено: peshexod, 01.12.2021 - 17:48]
В Америках есть, а у нас нет.
Мы жеш пример должны брать с хорошего.
На родине кумира нашего первого президента Сингапура Юсуф бин Исхака тоже есть купюра с его изображением, правда появилась она через 30 лет после его смерти.
https://d.radikal.ru/d10/2112/37/f060d35e0849.jpg
[Исправлено: peshexod, 01.12.2021 - 17:48]
(Уважаемые пользователи)
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- Германия
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Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 17:57
Цитата:
Назови, хоть одну - кипюру...
Доктор СИЗШ:
В Рашке на деньгах появляются ихние диктаторыи после смерти.
В Рашке на деньгах появляются ихние диктаторыи после смерти.
Назови, хоть одну - кипюру...
Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпускает Нацбанк
Отправлено: 01.12.21 - 17:59
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