Отправлено: - 17:46

[Исправлено: peshexod, 01.12.2021 - 17:48]

Не, ну а как вы хотели?В Америках есть, а у нас нет.Мы жеш пример должны брать с хорошего.На родине кумира нашего первого президента Сингапура Юсуф бин Исхака тоже есть купюра с его изображением, правда появилась она через 30 лет после его смерти.