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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 431 из 431«1...429430431
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.11.21 - 00:01
#6451
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Цитата:
111:
У вас там на похоронах собирают деньги на похороны покойника?

Так, чтобы ходили по домам и собирали, нет.
Скажу про себя. У меня, есть похоронная страховка.
Где то 10000. В течение 2-3 дней,моё доверенное
лицо, получит их на свой банковский счёт, и будет
оплачивать счета, которые на меня затратят.
На похоронах, уже на выходе,пришедшие выражают
соболезнования и дают конверты. Где то Евро 20.
Это скорей всего, символически, для ухаживание
впоследствии за могилой. Похороны обхолятся -
примерно от 5 до 10 000. Меня, будут - кремировать.
Дешевле - обойдётся... 8-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.11.21 - 00:26
#6452
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Но я думаю, ещё лет 10 - прожить... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.11.21 - 12:15
#6453
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Да жив, я. Ещё - жив... :lol: ;-)
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
602
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.11.21 - 12:25
#6454
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А прах развеют по ветру? Напиши завещание, что бы отвезли на родину в Казахию и похоронили урну с прахом на кладбище.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6135
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.11.21 - 12:28
#6455
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Цитата:
drakon:
меня, есть похоронная страховка. Где то 10000. В течение 2-3 дней,моё доверенное лицо, получит их на свой банковский счёт, и будет оплачивать счета, которые на меня затратят.

Ни фига себе..
Во вам везет же..
А если останется что, допустим 5000, то их родственники забирают?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.11.21 - 12:43
#6456
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Цитата:
111:
то их родственники забирают?

В принципе - да. Моё доверенное лицо,
это моя любимая внучка. Ей останется.
Это моё - желание... :lol:

[Исправлено: drakon, 30.11.2021 - 12:43]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.21 - 13:33
#6457
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С Праздником! Товарищи!!!
Всемирным Днём борьбы со СПИДом... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.21 - 16:06
#6458
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Доктор, тебя эти Полицайки выселили?

Повезло, тебе... :lol: ;-) :oops:
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
602
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.21 - 16:52
#6459
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Цитата:
drakon:

Арабы и арабки не работают в полиции, приезжих немцев хватает. Хорошо им платят арабы, хозяева жизни!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.21 - 17:17
#6460
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
в полиции, приезжих немцев хватает.

Как это - возможно? Хозяева жизни -
подчиняются - иноверцам?... 8-) :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.21 - 17:20
#6461
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Доктор, могли бы тебя, там - оставить.
Начальником Полиции. Опыт у тебя,
есть. Большой... :lol: ;-)
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