Отправлено: - 12:28

drakon:

меня, есть похоронная страховка. Где то 10000. В течение 2-3 дней,моё доверенное лицо, получит их на свой банковский счёт, и будет оплачивать счета, которые на меня затратят.

Цитата:Ни фига себе..Во вам везет же..А если останется что, допустим 5000, то их родственники забирают?