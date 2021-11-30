Отправлено: - 15:21

написала она. - Скорее всего его заменили, так как раньше он был большего размера.

Цитата:Экономика должна быть экономной!Впереди столько переименваний, ономасты стоят наизготовку, копытами землю роют, а тут вишь им, шарик-маленький!Какой присандалили, другого не будет.