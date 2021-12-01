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≡ Скачки заболеваемости КВИ продолжаются в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42968
Скачки заболеваемости КВИ продолжаются в Костанайской области
Отправлено: 01.12.21 - 15:37
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За вторник, 30 ноября, в регионе зарегистрирован 81 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,20 %. Днем ранее было выявлено 68 заболевших, темп прироста был на уровне 0,2%. Еще днем ранее, 28 ноября, было зафиксировано 99 случаев коронавируса.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
592
Re: Скачки заболеваемости КВИ продолжаются в Костанайской...
Отправлено: 01.12.21 - 15:37
#1
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Откуда берутся эти цифры? Проехал в автобусе, треть пассажиров только в масках.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14401
Скачки заболеваемости КВИ продолжаются в Костанайской области
Отправлено: 01.12.21 - 16:04
#2
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Проехал в автобусе, треть пассажиров только в масках.


где проехал, в Пакистане.
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