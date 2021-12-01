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≡ Главный санврач РК подписал постановление об усилении мер
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42968
Главный санврач РК подписал постановление об усилении мер
Отправлено: 01.12.21 - 09:49
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Прибывшие из Израиля, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады, Бельгии и Египта обязаны представить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на Covid-19 независимо от наличия полного курса вакцинации против коронавируса.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
181
Re: Главный санврач РК подписал постановление об усилении мер
Отправлено: 01.12.21 - 09:49
#1
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вот эти ездуны и усугубляют ситуацию
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
190
Re: Главный санврач РК подписал постановление об усилении мер
Отправлено: 01.12.21 - 16:00
#2
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Это просто истерия,ездуны не причем. Держат людей в напряжении, чтобы были послушными
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