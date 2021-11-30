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≡ Поставили на место - Модель атома вернули на обелиск жертвам радиации в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42968
Поставили на место - Модель атома вернули на обелиск жертвам радиации в Костанае
Отправлено: 30.11.21 - 15:21
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Новый стальной шар на мемориале «Жертвам радиационного воздействия» установили работники ТОО «Жаңа Өмір 2012», которое занимается обслуживанием памятников в парке Победы.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
362
Re: Поставили на место - Модель атома вернули на обелиск жертвам...
Отправлено: 30.11.21 - 15:21
#1
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Цитата:
написала она. - Скорее всего его заменили, так как раньше он был большего размера.

Экономика должна быть экономной!
Впереди столько переименваний, ономасты стоят наизготовку, копытами землю роют, а тут вишь им, шарик-маленький!
Какой присандалили, другого не будет.
Профайл
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
592
Re: Поставили на место - Модель атома вернули на обелиск жертвам...
Отправлено: 01.12.21 - 15:31
#2
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Благодаря мирному атому, сколько было предотвращено вероятных схваток между сверхдержавами. Все держится на Страхе!
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