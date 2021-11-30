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"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42967
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 30.11.21 - 19:36
Подробностей конфликта прокурор не сообщила, но в июле в СМИ проходила информация, что один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось пятерым парням, они сделали замечание, после чего завязалась драка.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 305
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 01.12.21 - 09:02
На нашумевшом видео нападавших 10 человек избивают двоих. Вопрос: куда дели ещё 5 нападавших?
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 01.12.21 - 09:03
Цитата:
Межнациональной розни не существует. Бывает лишь чудесное разделение быдляка на быдлоподгруппы по нац признаку, а далее чисто бытовой быдло-конфликт. Как и с Куатом - быдлоактивисты против быдлопродавцов, никакого национализма. А то что они чисто случайно разных национальностей - ну так совпало, бывает.
abaika95:
О том что сторона потерпевших пыталась выдать конфликт быдляков за межнац рознь
О том что сторона потерпевших пыталась выдать конфликт быдляков за межнац рознь
Межнациональной розни не существует. Бывает лишь чудесное разделение быдляка на быдлоподгруппы по нац признаку, а далее чисто бытовой быдло-конфликт. Как и с Куатом - быдлоактивисты против быдлопродавцов, никакого национализма. А то что они чисто случайно разных национальностей - ну так совпало, бывает.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2742
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 01.12.21 - 11:48
ПолиграфЪ Боярышников:
Надо не забывать что перелом в ВОВ наступил с приходом на помощь дивизии сформированных в Средней Азии.
Вот это открытие!
Перелом в ВОВ начался в ноябре 1942 г. -феврале 1943 контрнаступлением войск Юго-Западного и Донского фронтов под Сталинградом.
Когда туда пришли эти части? И какие? Кто командиры?
Надо не забывать что перелом в ВОВ наступил с приходом на помощь дивизии сформированных в Средней Азии.
Вот это открытие!
Перелом в ВОВ начался в ноябре 1942 г. -феврале 1943 контрнаступлением войск Юго-Западного и Донского фронтов под Сталинградом.
Когда туда пришли эти части? И какие? Кто командиры?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2389
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 01.12.21 - 11:55
Мирным путем лучше решить, как судья Манарбек Урумбаев предлагает. Кстати, последнего лично хорошо знаю, на юридическом факультете в одной группе обучались.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1400
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 01.12.21 - 11:59
После пламенной речи судьи на ум приходит только одно: судью на мыло! Его с такими речами близко к суду подпускать нельзя.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2389
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 01.12.21 - 12:20
abaika95:
Наврядле метла и гуренко с Узбекистана))[/quote
Возможно из Самары погостить приехали. Вчера во флуде ссылку указывал. Там молодежь с разукрашенными волосами разгуливает по улицам, спиртные напитки распивают в общественном транспорте и детских площадках. Не исключено, что полуголыми магазины посещают.
Наврядле метла и гуренко с Узбекистана))[/quote
Возможно из Самары погостить приехали. Вчера во флуде ссылку указывал. Там молодежь с разукрашенными волосами разгуливает по улицам, спиртные напитки распивают в общественном транспорте и детских площадках. Не исключено, что полуголыми магазины посещают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11265
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 01.12.21 - 12:41
Цитата:
Да опять метла хочет денег срубить
Один заплатил теперь вот с остальных хотят отстегнуть) прямо же написано
Им не провосудие нужно а деньги
Don Julio:
Такого никогда не было, в брацкой семье народов, дружно живущих на исконной земле! Ну и вот, опять случилось...
Такого никогда не было, в брацкой семье народов, дружно живущих на исконной земле! Ну и вот, опять случилось...
Да опять метла хочет денег срубить
Один заплатил теперь вот с остальных хотят отстегнуть) прямо же написано
Им не провосудие нужно а деньги
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11265
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 01.12.21 - 12:48
Цитата:
Бывает не разных бывает и одной нации
К которым ещё придирчивей отношение
Вы как-то не внимательно ролики смотрели)
Цитата:
Да вполне возможно И такая версия
Ребята пьяные полуголые зашли в магазин
Там другие ребята которые усмехнулись такому поведению
Полуголые ребята возмутились от того что над ними усмехается эти вот которых божко называл как им нравится (кстати на его родине все произошло)
Ребятам не понравилось что к ним используют лексику божко
Они полуголым дали по зубам
Сторона потерпевших решила же что ой наших ребят побили не За пьяный базар а за фамилии)))
И начали везде плакаться за рознь
Удобно же больше бабла потом срубить))
Ну версия у меня такая
maxsaf:
Как и с Куатом - быдлоактивисты против быдлопродавцов, никакого национализма. А то что они чисто случайно разных национальностей - ну так совпало, бывает.
Как и с Куатом - быдлоактивисты против быдлопродавцов, никакого национализма. А то что они чисто случайно разных национальностей - ну так совпало, бывает.
Бывает не разных бывает и одной нации
К которым ещё придирчивей отношение
Вы как-то не внимательно ролики смотрели)
Цитата:
Kairat stayer:
Возможно из Самары погостить приехали. Вчера во флуде ссылку указывал. Там молодежь с разукрашенными волосами разгуливает по улицам, спиртные напитки распивают в общественном транспорте и детских площадках. Не исключено, что полуголыми магазины посещают.
Возможно из Самары погостить приехали. Вчера во флуде ссылку указывал. Там молодежь с разукрашенными волосами разгуливает по улицам, спиртные напитки распивают в общественном транспорте и детских площадках. Не исключено, что полуголыми магазины посещают.
Да вполне возможно И такая версия
Ребята пьяные полуголые зашли в магазин
Там другие ребята которые усмехнулись такому поведению
Полуголые ребята возмутились от того что над ними усмехается эти вот которых божко называл как им нравится (кстати на его родине все произошло)
Ребятам не понравилось что к ним используют лексику божко
Они полуголым дали по зубам
Сторона потерпевших решила же что ой наших ребят побили не За пьяный базар а за фамилии)))
И начали везде плакаться за рознь
Удобно же больше бабла потом срубить))
Ну версия у меня такая
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 01.12.21 - 14:01
Цитата:
Зато я внимательно смотрю на вас со 112-м. Что-то не особо вы к нему насчет языка придираетесь
abaika95:
Бывает не разных бывает и одной нации К которым ещё придирчивей отношение Вы как-то не внимательно ролики смотрели)
Бывает не разных бывает и одной нации К которым ещё придирчивей отношение Вы как-то не внимательно ролики смотрели)
Зато я внимательно смотрю на вас со 112-м. Что-то не особо вы к нему насчет языка придираетесь
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