Отправлено: - 12:48

maxsaf:

Как и с Куатом - быдлоактивисты против быдлопродавцов, никакого национализма. А то что они чисто случайно разных национальностей - ну так совпало, бывает.

Kairat stayer:

Возможно из Самары погостить приехали. Вчера во флуде ссылку указывал. Там молодежь с разукрашенными волосами разгуливает по улицам, спиртные напитки распивают в общественном транспорте и детских площадках. Не исключено, что полуголыми магазины посещают.

Цитата:Бывает не разных бывает и одной нацииК которым ещё придирчивей отношениеВы как-то не внимательно ролики смотрели)Цитата:Да вполне возможно И такая версияРебята пьяные полуголые зашли в магазинТам другие ребята которые усмехнулись такому поведениюПолуголые ребята возмутились от того что над ними усмехается эти вот которых божко называл как им нравится (кстати на его родине все произошло)Ребятам не понравилось что к ним используют лексику божкоОни полуголым дали по зубамСторона потерпевших решила же что ой наших ребят побили не За пьяный базар а за фамилии)))И начали везде плакаться за розньУдобно же больше бабла потом срубить))Ну версия у меня такая