Отправлено: - 23:23

Don Julio:

В весеннюю ли пору, надевши кирзачи, до ушей. Или в зимнюю метель, вваленках на босу ногу. А он все на гольфяном поле, сметая сугроб в лунку для гольфа

Цитата:Обыденность затобольских гольфистов настолько сурова, что они не имеют в своей Затоболовке названной городом канализации, кроме фрагментарных кусочков, не имея тротуаров на подавляющем большинстве улиц, не имея ни одного автобусного маршрута, кроме приезжих автобусов из действительно города, но с сигарой в зубах играют в гольф тратя миллионы средств своего района!Они не могут иначе!Ведь гольф для граждан затобольского района это больше чем бог! Это как футбол для бразильцев!