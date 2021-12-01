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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2742
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 10:58
#3391
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Очень мало евреев так любили Советский Союз, как любил его Жванецкий.


Не любили, но уважали
Вот израильский еврей:«В России сформировалась моя личность, мои моральные и нравственные принципы: уважение к человеку, независимо от его происхождения, национальной или религиозной принадлежности, обостренное чувство справедливости как в обществе, так и вообще. В России я научился любви к родине, любви к своему народу и готовности к самопожертвованию во имя идеалов, в которые веришь. В России я научился бороться до конца и никогда не сдаваться, даже когда ты один против всех и у тебя нет никаких шансов. …В России меня научили ценить книгу, культуру и образование, хорошее воспитание и искусство. С детства я привык относиться с отвращением к дешевой и примитивной политической пропаганде, к лицемерию, особенно властей предержащих и членов партии, к торговле принципами и образом жизни.
В России я научился относиться с презрением к людям, посвятившим свою жизнь наживе и деньгам. Несмотря на диктатуру и жестокий режим, несмотря на лицемерие и ложь, заполнившие советское общество и в конце концов погубившие его, все свои качества я приобрел в России и нисколько не жалею об этом».
Яков Кедми "Безнадежные войны".
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
856
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 12:33
#3392
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Цитата:
таноми52:

Умный мужик. Недаром в разведке работал, в Моссаде, если не ошибаюсь.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
856
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 12:39
#3393
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11265
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 13:52
#3394
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Цитата:
таноми52:
Яков Кедми "Безнадежные войны

Это тот израильский "эксперт" который постояно у соловья (платно) в передаче появляется и обличает западную военщину и хвалит Россию живя при этом в Израиле?)))
Еврей уровень-бог
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