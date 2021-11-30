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Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42964
Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
Отправлено: 30.11.21 - 19:03
Разглядывал давеча карту дорог, точнее развязок Костаная, не мог понять, сделали объездную на Актобе через рудненскую трассу, а в астану (столицу) зачем-то через КЖБИинский мост, то есть весь транзитный транспорт въезжает назад в город.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11260
Re: Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
Отправлено: 30.11.21 - 19:03
Ильяса в гражданские журналисты НГ!! Как раз уровень тот же!
Антиваксер, расследовать всяких расследований,графоман!))
Антиваксер, расследовать всяких расследований,графоман!))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6124
Re: Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
Отправлено: 30.11.21 - 19:05
Что то не понял, о чем речь..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4946
Re: Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
Отправлено: 30.11.21 - 20:25
Что тут не понятного, эти игры в богатеньких олигархов ни как не играют в пользу идеологии, хотя с последним вообще не пойми что. Если ради построения светлого будущего можно и отдать жизнь , то теперь ради чего и кого?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7924
Re: Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
Отправлено: 30.11.21 - 21:03
гольф, футбол... всё же понятно... забавы баев, когда желание казаться успешным и богатым было намного больше, чем желание сделать народ не таким нищим.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 356
Re: Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
Отправлено: 30.11.21 - 22:53
Да, никто не поймет истинную страсть казахстанского гольфиста!
И 7 месяцев непогоды, ему-не помеха!
В весеннюю ли пору, надевши кирзачи, до ушей. Или в зимнюю метель, вваленках на босу ногу.
А он все на гольфяном поле, сметая сугроб в лунку для гольфа, или грязь, он все так также остается гольфистом!
Элегантным жинтыльментом белых чулочках помахивающем клюкой, на элегантных санках перемахивающем через грязную лужу в зимнюю стужу.
И 7 месяцев непогоды, ему-не помеха!
В весеннюю ли пору, надевши кирзачи, до ушей. Или в зимнюю метель, вваленках на босу ногу.
А он все на гольфяном поле, сметая сугроб в лунку для гольфа, или грязь, он все так также остается гольфистом!
Элегантным жинтыльментом белых чулочках помахивающем клюкой, на элегантных санках перемахивающем через грязную лужу в зимнюю стужу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11758
Re: Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
Отправлено: 30.11.21 - 23:23
Цитата:
Обыденность затобольских гольфистов настолько сурова, что они не имеют в своей Затоболовке названной городом канализации, кроме фрагментарных кусочков, не имея тротуаров на подавляющем большинстве улиц, не имея ни одного автобусного маршрута, кроме приезжих автобусов из действительно города, но с сигарой в зубах играют в гольф тратя миллионы средств своего района!
Они не могут иначе!
Ведь гольф для граждан затобольского района это больше чем бог! Это как футбол для бразильцев!
Don Julio:
В весеннюю ли пору, надевши кирзачи, до ушей. Или в зимнюю метель, вваленках на босу ногу. А он все на гольфяном поле, сметая сугроб в лунку для гольфа
В весеннюю ли пору, надевши кирзачи, до ушей. Или в зимнюю метель, вваленках на босу ногу. А он все на гольфяном поле, сметая сугроб в лунку для гольфа
Обыденность затобольских гольфистов настолько сурова, что они не имеют в своей Затоболовке названной городом канализации, кроме фрагментарных кусочков, не имея тротуаров на подавляющем большинстве улиц, не имея ни одного автобусного маршрута, кроме приезжих автобусов из действительно города, но с сигарой в зубах играют в гольф тратя миллионы средств своего района!
Они не могут иначе!
Ведь гольф для граждан затобольского района это больше чем бог! Это как футбол для бразильцев!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11758
Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
Отправлено: 30.11.21 - 23:32
Цитата:
Марик, пора уже не только фото пельменей в фас и профилшь размещать в форуме и прятаться в кусты в случае любых непоняток и включать: "Твоя моя непонимай"
Это же с твоего талапкерского направления, откуда ты в город приехал!
От Осиновки, кажется ты там обитал, пешком дойти не очень долго до этого чудесного места на берегу Тобола.
Через трассу перелез и в ёлочки в сторону Тобола. А за ёлочками как раз вот это!
Да, кстати если выяснилось, что это существует на деньги (причем охрнененно немаленькие деньги) граждан района, то значит это собственность граждан района. И они могут прийти и потребовать и отчёт об управлении своей собственностью и использовать её по своему усмотрению.
А если это всё-таки не принадлежит гражданам с налогов которых оплачивается это чудесненькое заведение, то это прямая уголовка для чиновников района, нецелевым образом использовавшим бюджет района, когда у них в районном центра ужас, полный швах, всё раздолбано, непригодно для проживания, нет вообще никаких городских коммуникаций, улицы чисто деревенские, кроме пятачка у акимата, а деньги расходуются нецелевым образом на роскошные дворцы с гольф полями для буратин, которые даже не каждый год сюда собираются.
[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 20:44]
111:
Что то не понял, о чем речь..
Что то не понял, о чем речь..
Марик, пора уже не только фото пельменей в фас и профилшь размещать в форуме и прятаться в кусты в случае любых непоняток и включать: "Твоя моя непонимай"
Это же с твоего талапкерского направления, откуда ты в город приехал!
От Осиновки, кажется ты там обитал, пешком дойти не очень долго до этого чудесного места на берегу Тобола.
Через трассу перелез и в ёлочки в сторону Тобола. А за ёлочками как раз вот это!
Да, кстати если выяснилось, что это существует на деньги (причем охрнененно немаленькие деньги) граждан района, то значит это собственность граждан района. И они могут прийти и потребовать и отчёт об управлении своей собственностью и использовать её по своему усмотрению.
А если это всё-таки не принадлежит гражданам с налогов которых оплачивается это чудесненькое заведение, то это прямая уголовка для чиновников района, нецелевым образом использовавшим бюджет района, когда у них в районном центра ужас, полный швах, всё раздолбано, непригодно для проживания, нет вообще никаких городских коммуникаций, улицы чисто деревенские, кроме пятачка у акимата, а деньги расходуются нецелевым образом на роскошные дворцы с гольф полями для буратин, которые даже не каждый год сюда собираются.
[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 20:44]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 181
Re: Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
Отправлено: 01.12.21 - 09:55
а это случаем не резеденция 01?
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