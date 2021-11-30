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≡ "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42963
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 30.11.21 - 19:36
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Подробностей конфликта прокурор не сообщила, но в июле в СМИ проходила информация, что один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось пятерым парням, они сделали замечание, после чего завязалась драка.
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
305
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 01.12.21 - 09:02
#15
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14304
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 01.12.21 - 09:03
#16
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Цитата:
abaika95:
О том что сторона потерпевших пыталась выдать конфликт быдляков за межнац рознь

Межнациональной розни не существует. Бывает лишь чудесное разделение быдляка на быдлоподгруппы по нац признаку, а далее чисто бытовой быдло-конфликт. Как и с Куатом - быдлоактивисты против быдлопродавцов, никакого национализма. А то что они чисто случайно разных национальностей - ну так совпало, бывает. :lol:
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